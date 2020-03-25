ثلث سكان العالم في الحجر بسبب ”كورونا“

أفاد إحصاء لوكالة ”فرانس برس“، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 2.6 مليار شخص حول العالم خضعوا لإجراءات الحجر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

جاء تعداد الوكالة استنادا لأحدث إجراء، وهو فرض تدابير عزل في الهند، سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل 18:30 بتوقيت غرينتش؛ ما يرفع عدد الأشخاص المدعوّين من السلطات إلى ملازمة منازلهم للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت معظم الدول المعنية عزلا إلزاميا، كالهند وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكولومبيا.

وفرضت دول أخرى حظرا للتجول أو اكتفت بتوصيات صارمة.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 398 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200 شخص، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وبذلك يصبح أكثر من ثلث سكان العالم الذين تقدّر الأمم المتحدة حاليا عددهم بـ7.8 مليارات نسمة، في العزل المنزلي.

وأعلنت معظم الدول المعنية عزلا إلزاميا لسكانها أي أنه بات على الأقل 2.24 مليار نسمة في 42 بلدا ومنطقة على الأقل في العزل المنزلي.

وقد فُرض هذا التدبير في عدد كبير من الدول الأوروبية كالمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إنما أيضا في كولومبيا والأرجنتين وولاية كاليفورنيا الأميركية والنيبال والعراق ومدغشقر.

والثلاثاء انضمّت الهند ونيوزيلندا إلى قائمة الدول التي فرضت هذا التدبير الذي ستطبّقه أيضا جنوب إفريقيا الخميس.

وفي غالبية هذه الدول والمناطق يتيح هذا التدبير للأشخاص التوجّه إلى العمل وشراء الحاجيات الأساسية والذهاب إلى الطبيب أو الصيدلية.

وفرض 15 بلدا ومنطقة على الأقل (أكثر من 189 مليون نسمة) حظر تجول مسائيا وليليا، على غرار ما أعلنته السعودية وساحل العاج وتشيلي والعاصمة الفيليبينية مانيلا. أما في مصر، فيدخل حظر التجول حيّز التنفيذ الأربعاء.

وفرضت عدة دول حجرا على كبرى مدنها ومنعت الدخول والخروج وهو التدبير المطبّق في 27 مدينة في بلغاريا وفي ألماتي ونور سلطان في كازخستان وفي باكو في أذربيجان، علما أن هذه المدن تضم نحو عشرة ملايين نسمة.

إرم نيوز

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