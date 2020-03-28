لوشي: لما تحب الخير لي غيرك ربنا بديك اضعافه

عارفين حاجة لما تحب الخير لي غيرك ربنا بديك اضعافه 😍

مابتذكر في يوم حقدت على شخص او شتمتو او حتى اتصرفت معاه تصرف ما كويس 🥺

ماعشان انا رهيبه او بخاف ولا مابعرف بس سبحان الله الحاجة دي في طبيعة عيلتي كدا 👨‍👩‍👧

بستغرب من الأساليب المستخدمة في كل وسائل التواصل ومن كميه الحقد والكراهية الغير مُبرره ! – [ ] والله لما تقول كلمه سيئه دي بتنعكس على تربيه اهلك ليك ما اكتر ولا اقل 😕

حاول انشر حاجات ايجابيه حاجات ممكن تديك انت زاتك دافع حلو للدنيا دي😏

عندك انتقاد حبابك الف بس ما تشتم كدا (عيب) احنا ناس كبار 😚

لوشي المبارك

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