لوشي: لما تحب الخير لي غيرك ربنا بديك اضعافه

عارفين حاجة لما تحب الخير لي غيرك ربنا بديك اضعافه 😍
مابتذكر في يوم حقدت على شخص او شتمتو او حتى اتصرفت معاه تصرف ما كويس 🥺
ماعشان انا رهيبه او بخاف ولا مابعرف بس سبحان الله الحاجة دي في طبيعة عيلتي كدا 👨👩👧
بستغرب من الأساليب المستخدمة في كل وسائل التواصل ومن كميه الحقد والكراهية الغير مُبرره ! – [ ] والله لما تقول كلمه سيئه دي بتنعكس على تربيه اهلك ليك ما اكتر ولا اقل 😕
حاول انشر حاجات ايجابيه حاجات ممكن تديك انت زاتك دافع حلو للدنيا دي😏
عندك انتقاد حبابك الف بس ما تشتم كدا (عيب) احنا ناس كبار 😚
لوشي المبارك
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