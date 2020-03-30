ما هي أحب الأعمال إلى الله تعالى؟

تلقى الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية بسؤالاً: “ما هي أحب الأعمال إلى الله؟”.

قال أمين الفتوى إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والصلاة فى وقتها، الجهاد في سبيل الله، الصدقات.

واستشهد شلبي بحديث: سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم :أيُّ الأعمالِ أحبُّ إلى اللهِ؟ قال: أدوَمُها وإن قلَّ، ومن فضلها أنّها من صفات المؤمنين الموفّقين، وقد وصّى الله تعالى بها عبادَه من الأنبياء، ومن ثمراتها أنّها سبيلٌ لزيادة الإيمان، ووقايةٌ من الغفلة التي قد تكون سببًا في الخسران والهلاك، وهي سبب لنجاة الإنسان وقت المصائب، وسبب لتحصيل محبّة الله تعالى ودخول الجنّة، ولمحو الذنوب، ولحسن الخاتمة.

وأضاف أمين الفتوي، خلال إجابته عن السؤال عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على “فيسبوك”، بأن أحب الأعمال لله تعالى هي الإيمان بالله تعالى، والصلاة على وقتها، و بر الوالدين، والجهاد فى سبيل الله، و صلة الأرحام، وقراءة القرآن والصدقات، منوها بأن كل هذه أعمال يحبها الله عز وجل.

وأوضح شلبي أن الأهم في هذه الاعمال أن يداوم الإنسان على فعلها فلا يبر الإنسان منا أمه إلا يوم عيد الأم فقط ويتركها طوال العام لا يطيعها، ولا أن يخرج صدقة فى رمضان ويظل باقى العام لا يخرج صدقات، فأحب الأعمال لله عز وجل أدومها وإن قل.

مصراوي

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