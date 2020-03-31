اعذر الوزير اكرم فهو مخلص، لكن هذا هو حد معرفته.. عقلية الناشط لا تصلح لدحر كورونا

بعد طلب كبار الاختصاصيين اعفاء وزير الصحة ثم اتصالهم بالسيادي ؛

نرجو من الفريق البرهان (مجلس السيادة طبعا ) اصدار امر بتسليم ادارة الصحة بالبلاد للسيد مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ( السلاح الطبي )

بعد اعفاء وزير الصحة فورا ؛

يقوم المدير الجديد بتشكيل لجنة من خبراء حقيقيين بالتعاون مع مختصين بالقوات النظامية ؛

يدرسوا الاوضاع خلال ٢٤ ساعة ، ويصدروا القرارات اللازمة ؛

والا فان عقلية الناشط لا تصلح لدحر كورونا

واعذر الوزير اكرم فهو مخلص ، لكن هذا هو حد معرفته ،

ولقد ازيح الخبراء من حوله بعد المحاصصات ودعوات البل

قرارات فاشلة سبب ازمة كرونا بالسودان

يتحمل الوزير الفشل في تسجيل الداخلين يالاستثناء مع عدم عزلهم بعد الدخول

لم يستطع حتى الحصول على عناوين حقيقية

محمد هاشم الحكيم

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