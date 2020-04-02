أبشروا .. انكشاف البلاء ثابت في الكتاب والسنة

نشر الداعية السعودي عائض القرني فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يدعو متابعيه للبشرى والأمل في انكشاف البلاء قائلًا: “أبشروا.. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، سوف يأتي فرج بعد شدة ويسر بعد عسر، ترقبوا وابشروا ربكم جواد كريم رحمن رحيم، لطيف بعباده، عودنا الجميل والإحسان”.

ونصح القرني متابعيه بالاستغفار والدعاء عقب الصلوات، والالتزام بالحجر الصحي وبتعليمات الجهات المسئولة والأطباء، وأن يظنوا بالله سبحانه وتعالى الظن الحسن، “فما تعودنا منه إلا الجميل سبحانه وتعالى، هو صاحب الإحسان حتى يرضى” داعيًا الجميع أن يبشروا بانكشاف البلاء مؤكدًا أن ذلك ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه.

مصراوي

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