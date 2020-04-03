بعد فشل جنيه حمدوك .. وبيع الوهم البتعمل فيو حكومة النشطاء..

اللي هو نفس ابتزاز الكيزان للشعب..

جابو ليهم تقليعة جديدة اسمها (القومة للسودان)..

دايرننا ندفع تاني ..

أدفعو .. عشان يتم تحويلها كتعويضات لضحايا المدمرة كول الامريكية .. اللي أصلاً ما عندنا فيها سبب..

أدفعو .. عشان القراي قال ما عندو ميزانية يطبع بيها المنهج الجديد (الذي قلص فيه القران والتربيةالاسلامية)..

المقلب الاندق في السودانيين بي قحت وحمدوك ده .. مقلب كبير خلاص..

ومع إنو الموضوع ما محتاج فتوى شرعية .. لكن اغاظة لبعض الشانئين نقوم نقول..

#الشيخ_قال_ما_يدوكم

#قحت_نكبة_السودان

عبدالله صديق احمد

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