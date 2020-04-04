بالفيديو .. خالد الجندي يوضح دعاء الرقية الشرعية: “بسم الله أرقي نفسي”

الرقية الشرعية سُنة نبوية هجرها البعض، وتعرف الرقية بأنها عبادة يتقرب بها العبد من الله تعالى، وهي نوع من أنواع الدعاء لكنه دعاء مقيد بحالة المرض، وهى التي قال فيها ابن تيمية رحمه الله: “هي ألفاظ خاصة يحدث عند قولها الشفاء من المرض”.

وعن إحدى صيغ الدعاء عند الرقية الشرعية، نشر الشيخ خالد الجندي – عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف – فيديو عبر قناته الرسمية له على يوتيوب يوضح كيف يرقي المسلم نفسه قائلاً:

“اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَماً”

بسم الله ..

بسم الله ..

بسم الله ..

أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ.

أَعُوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ مِن غضبه وعِقَابه، ومِن شرِّ عباده، ومِن هَمَزات الشياطينِ وأن يَحضُرونِ.

أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني.

بسمِ اللَّهِ أرقيكَ، مِن كلِّ شيءٍ يؤذيكَ، مِن شرِّ كلِّ نفسٍ أو عَينٍ، أو حاسِدٍ اللَّهُ يَشفيكَ، اللَّهُ يَشفيكَ، اللَّهُ يَشفيكَ.

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مصراوي

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