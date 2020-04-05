الموت بالمرض أو الوباء علامة على سوء الخاتمة؟

قال الشيخ خالد الجندي – عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الاوقاف – إن الإنسان يجب ألا يبتئس ويكون سعيدًا بقضاء الله، أيا كان، لافتا إلى أن الإصابة بالمرض أو الوباء، ليست دليلا على سوء الخاتمة.

وتابع الجندي من خلال تقديمه لحلقة اليوم السبت من برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc” قائلا: “الإنسان ممكن يعيش في الدنيا من غير أي مرض يصيبه، وهو غير مؤمن، وهذا خاسر للآخرة، فإبليس لا يصيبه مرض وهو ملعون من الله، المرض ليس علامة على حسن أو سوء الخاتمة، والإنسان المؤمن واثق أن الله هو النافع”.

مصراوي

شارك الموضوع :



