العساكر فهموا انه قحت عايزة تقول ليهم امسكوا البلد وتطلع الشفع المساكين يملو الشارع ويقولوا مدنياااو

الكلام الفي بوست ده الاولاد المساكين الطلعو واللي لسه عندهم أمل ما بيصدقوه لكن نقولو ليكم لحدي ما يؤكد ليكم يوما ما احتمال بعد سنة او اتنين او تلاته او 10 واحتمال تخدمنا الظروف والمدة ما تطول زي قصة تنسيق قوش مع الحرية والتغيير في الثورة وانو فتح القيادة اللي الناس ما كانت مصدقاها في البداية واخدو زمن لحدي ما اتضحت القصة وبالمناسب حاكتب بوست بكره فيه بعض الحاجات القابلة لي انها تطلع وتتحكي مما حدث ما بين 6 لحدي 11 ابريل ..

الكلام المهم اسه اهو ده …

بي مناسبة اعلان الحرية والتغير انها كشفت انقلاب وكده …

عندي اخبار ما حلوة في منتصف مارس القبل اسبوعين ده عرضت بعض مكونات الحرية والتغيير على البرهان وحميدتي استلام البلد العساكر رفضوا انو يتم الكلام ده الا باعلان رسمي وكلام مكتوب يكون كل الناس عارفاه … حميدتي نصا قال للراجل نحنا رأسنا ما فيه قنابير وبنعرف السياسة … العساكر فهمو انو قحت عايزة تقول ليهم امسكو البلد وتطلع الشفع المساكين يملو الشارع ويقولو مدنياااو ولساها ما سقطت لسه الحكم عسكر ويموت عدد ويرجعو هم تاني يستفيدوا من الاحتقان البتسببو الدماء دي… وهذا منا للعلم لحدي ما يثبت ليكم كلامنا وتتأكدو من الرواية دي.

الصديق محمد احمد

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