جملة تبرعات القومة للسودان حتى مساء الإثنين أقل من قيمة شقة في أحد الأبراج السكنية بالخرطوم

بإفتراض أن الشعب السوداني 40 مليون نسمه، و بإفتراض أن 65% منهم لديهم أجهزة موبايل.
– عليه فإن العدد المستهدف بالمساهمة في التبرع لحملة #القومة_للسودان هو 26 مليون نسمه.
– اذا افترضنا أن مدة الحملة (شهر)، عليه مطلوب مساهمة 867.000 الف مواطن يوميا.
– بما أننا في اليوم الرابع فإن العدد المستهدف بالمساهمة هو 3.468.000 مواطن.
– وبما أن عدد المعاملات (المساهمين) في الحملة حتى اليوم الرابع قد بلغ حوالي 100.000، عليه تصبح نسبة المساهمين 2.8% من العدد المستهدف للفترة.
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جملة التبرعات: 53,255,386 جنيه سوداني= 380 الف دولار (140 جنيه للدولار)
اخر تحديث 06-04-2020 الساعة 20:50
معلومة غير مهمة: 🙄🙃
سعر الشقة في أحد الأبراج السكنية بمنطقة بري شارع المعرض = 200 الف دولار
مع تحيات #أسرة_اليوم_الرابع 😊😇
Dafaalla Ibrahim
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