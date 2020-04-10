السودان يشهد اختفاءآ كاملآ لمبادرات شارع الحوادث، صدقات، الخ .. تعرف على السبب





السودان يشهد اختفاءآ كاملآ لمبادرات شارع الحوادث .. صدقات ..الخ

بقى أن نقول أن مركز هذه الكيانات هي مجموعات معارضة للنظام أصلآ .. وكانت تقدم هذه المشاريع لتعرية النظام الحاكم .. وأدخاله في حلبة المقارنات و الوصم بالتقصير .. لا أكثر و لا أقل ..

الان لم تعد الحاجة لهذه المشاريع ملحة .. كما انها ليست صدفة أن القائمين علي هذه المبادرات وأصدقائها يعملون الأن في حكومة حمدوك أو في الأجسام المساعدة لها ..

الجدير بالذكر أن ميدان أتنيه أيضآ أضحى فارغآ .. أذ أن جلسات المتبطلين أنتقلت الي مكاتب مجلس الوزراء وصوالين الوزارات ..

عبد الرحمن عمسيب

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