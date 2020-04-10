



في طوكر أمبارح المزراعين باعو صندوق الطماطم العضوي بي 20 جنيه ، نقلوه بالحمير والجمال للزرايب علف للأبقار والأغنام ، الليلة وللا بجنيه ما في زول عايزه أصلا ما عندو سعر .. شوال الشطة من 3مليون حالياً بي 200 جنيه وللا قيمة تلقيطتو.. بسبب الجاز الجامبو للخرطوم بي 120مليون جنيه ما بيغطي تنقلوا، برميل الجاز للمزراعين بي 15 مليون ومافي والناس العندها مترات قلعت البصل أخضر لأنو المال تلتو وللا كتلتو

دي مجتمعات ملايين ما بتاخد قروش شهري ، ولا مجتمعات بتتسلفق وتسمسر عشان تطلع البكمل ليها العمارة وللا يجيب ليها بكس جمل ، للا ويوديها رحلة تركيا ، ولا عندهم مغتربين يدعموهم

دي مجتمعات أطفالها ميتة وماشة بسؤ التغذية وعدم الصحة والتعليم ..عايشين عمرهم كلو تحت وطأة الهبباي وبتنتظر ما يجود بيهو الخور والسماء كل سنة وتزرع بالحد البخليها على قيد الحياة ثم تأتي في الحصاد ويذهب ما أنتظرته طويلا هباء منثوراً

…

تباً للحرية والتغير وللحكومة الماقادرين يفرقوا بين إدارة الدولة وعقلية النضال والماعزين يقيفوا على أرضية مشتركة يحلوا مشاكلهم تفوت 72 ساعة و7200 ساعة وما يصلوا لقرار ، وبتناقرا ويحشدو وراهم لجان المقاومة وتجمع المهنيين ، وحتى معاهم حمدوك الماسك العصايا من النص .. والناس ديل في رقبتك ياصديق يوسف وفي رقبتك يا الصادق المهدي وياعمر الدقير المقضيها بروبغاندا

تبا للمجلس السـيادي بشقية المدني والعسكري الشمتانين والبحفرو منهم والسلبيين

تباً لكل أرزقي وكوز يصنع في الإزمات ليثبت عجز الحكومة .. وتبأً لاي مهرب و سمسار بيستثمر في الأزمات .. ومعاهم وزارة الداخلية وناس المكافحة العاجزين منهم والمتواطين

…

حـق الناس ديل في رقبة أي أناني بشوف أنو أولوية الحكومة من مواردها المعدومة توفر للمدن عيش مجاني وغاز ووقود، وأي زول فرحان لأنو مكيفاتو حا تشتغل شبه مجاني برجوع باخرة الكهرباء التركية في بورتسودان

وحقهم كمان عند ناس الفيس البحصدو في اللايكات بلا فهم واللايفاب البهددوا بالشارع بعلم أو أو بدون علم

…

يا أخوانا أسف للكلام العاطفي .. البقدر يساعد يلاقيني في الخاص

كان أتصلوا أخوان من سفارتنا برلين واليابان بشأن بعض الدراسات لدلتا طوكر ياريت البوست ده يقع في عين واحد ويتواصل معاي في الخاص

هادي ود البورت

شارك الموضوع :





