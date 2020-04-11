السيناريو المفترض حدوثه في السودان !





السيناريو المفترض….!

1) إعلان حالة الطوارئ في طول البلاد وعرضها

2) حل مجلس السيادة والبقاء على المجلس العسكري

3) يقوم المجلس العسكري بحل الحكومة الكارثة

4) تعيين حكومة تكنوقراط.. وكفاءات حقيقية لمدة عامين

5) إعتماد النظام الرئاسي

6) إجراء إنتخابات جغرافية لتشكيل مجلس تشريعي إتحادي

٧) إعادة تسجيل الأحزاب السياسية بشرط أن تعقد مؤتمراتها العامة.. وتنتخب قادتها.. وتحدد مرتكزاتها.. وموجهاتها العامة.. وتصيغ برامجها لحكم السودان بصورة واضحة

8) وبعد عامين يتم إنتخاب رئيس الجمهورية

٩) على كل حزب سياسي أن يتقدم بمشروع تنموي.. يقوم بتمويله وتنفيذه خلال عامين.. كضريبة سياسية واجبة الدفع

١٠) ترقية الأداء السياسي بعيدا عن الشتيمة والإشاعة والتضليل والتحريض والعمالة

١١) تراب الوطن.. وشعبه.. وقواته المسلحة.. وسيادته ( خطوط حمراء) يعاقب من يمسها بطرده من الحياة السياسية

١٢) الدين والعادات والتقاليد تمثل هوية الوطن.. والعروبة مكون ثقافي لايصح مقاربته مع المكون الجغرافي أو المفاضلة بينهما.

Nasredin Elmakki

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