لماذا قحت تستهدف كل المنظمات الإسلامية في السودان؟





لماذا قحت تستهدف كل المنظمات الإسلامية كما حدث اليوم لمنظمة الدعوة الإسلامية ويتم حلها أليس الأجدر أن يتم وضع اليد عليها وإدارتها بمجلس إدارة جديد وتوجيه استثماراتها لصالح الدولة والمجتمع بدلا من حلها كليا لماذا فقط حل نهائي لكل ماهو يحمل اسم الإسلام منظمة الدعوة قدمت مساهمات مقدرة داخل الوطن وعموم أفريقيا إذا عليكم ياقحت حل كل مؤسسة شيدت في عهد الإنقاذ أليس مسلخ الكدرو من أعمال النظام السابق لماذا تسابقتم في افتتاح المسلخ لماذا لم يتم حل نهائي المسلخ والقائمة تطول للمشاريع الحيوية والخيرية الموروثة من النظام السابق السؤال لماذا يكون مصير كل المنظمات والمؤسسات الدعوية الحل النهائي بدلا من وضع اليد عليها وإدارتها؟

عصام دقداق

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