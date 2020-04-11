



*الإنقاذ و30 عاما من المعمار*

‏: *منجزات البنية التحتية*

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1/ طريق امدرمان دنقلا حلفا

2/ طريق الجيلي شندي عطبرة هيا

3/ طريق الأبيض النهود الفاشر نيالا زالنجي الجنينه

4/ طريق ام روابة العباسية المنطقة الشرقية لكردفان

5/ طريق امدرمان المتمه ام الطيور

6/ طريق القضارف دوكة القلابات

7/ طريق سنار سنجه الدمازين

8/ طريق الفاو الحواته

9/ طريق كسلا همشكوريب

10/ طريق كسلا اللفه عواض ارتريا

11/ طريق القربة حلفا

12/ طريق الأبيض الدلنج كادوقلي

13/ طريق الأبيض الفولة

14/ طريق امدرمان بارا

15/ طريق عطبرة ابو حمد

16/ طريق كريمة دنقلا الشرقي

17/ طريق سنجه الدندر

18/ طريق سنار ربك

19/ طريق كوستي الجبلين

20/ امدرمان الدويم غرب النيل

الأبيض

21/ طريق مدني المناقل معتوق

22/ طريق ربك الجزيرة ابا

23/ طريق الخرطوم مدني الشرقي

24/ طريق رفاعة تمبول

25/ طريق طريق حلفا الصباغ

26/ طريق الحصاحيصا الفريجاب

27/ طريق مدني ام القرى

28/ طريق مدني 24 القرشي

29/ طريق عطبرة مروي

30/ طريق الدمازين الرصيرص

31/ طريق الدمازين باو

32/ طريق طريق مدني الحوش

33/ طريق ام ضوابان ود ابو صالح قيلي

34/ طريق شرق النيل ابو دليق

35 / طريق بورتسودان طوكر قرورة

36/ طريق القضارف الحمرا

37/ طريق الشواك حمداييت

هذا ما تذكرته من عدد كبير من الطرق وهذا بخلاف الطرق الداخلية للخرطوم وعواصم الولايات والمحلية

1/ كبري دنقلا السليم

2/ كبري كريمة مروي

3/ كبري ام الطيور

4/ كبري عطبرة الجديد

5/ كبري المتمة

6/ كبري الحلفايا

7/ كبري توتي

8/ كبري الإنقاذ

9/ كبري المنشية

10/ كبري ألمك نمر

11/ كبري سوبا

12/ كبري الدباسين لم يكتمل

13/ كبري رفاعه

14/ كبري سنار شرق سنار

15 كبري سنجه

16/ كبري الدويم

17/ كبري كوستي الجديد

أكثر من (20) كبري في ولايات دارفور وكردفان علي الوديان والطرق القومية

‬‏: *المنجزات الصحية*

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المستشفيات التي أنشئت في عهد الإنقاذ بولاية سنار

1.مستشفى الأطفال سنار

2. مستشفى الباطنية سنار

3. مستشفى جبل مويا

4. مستشفى السبيل

5. مستشفى مايرنو

6. مستشفى أم شوكة

7 . مستشفى الاطفال سنجة

8. مستشفى الكلى سنجة

9. مستشفى الكلى سنار

10. مستشفى ام بنين

11. مستشفى ابوحجار

12. مستشفى جلقني

13. مستشفى ود النيل

14. مستشفى المزموم

15. مستشفى الدالي

16. مستشفى كركوج

17. مستشفى اللكندي

18. مستشفى امدرمان فلاتة

19. مستشفى ابوهشيم

20. مستشفى العزازة

21. مستشفى دوبا

22. مستشفى الشقيلة

23. مستشفى ود العباس

24. مستشفى ود الركين

25. مستشفى 44ود تكتوك

أكثر من 80 مركز صحي و100 وحدة صحية

احصاء لبعض المستشفيات الحكومية التي انشئت في عهد الإنقاذ في ولاية البحر الأحمر.

١/ مستشفى عثمان دقنه المرجعي

٢ /مستشفي الانقاذ للاطفال بحي الانقاذ

٣ /مستشفي التقدم بحي التقدم

٤/ مستشفي الوحده بحي الوحده

٥ /مستشفي هيئة المواني البحريه

٦ /مستشفي سواكن

٧ /مستشفي سنكات

٨ /مستشفي هيا

٩ /مستشفي دورديب

١٠ /مستشفي طوكر

١١ /مستشفي اوسيف

١٢/ مستشفي طوكر

١٣/ مستشفي تمالا

هذا ما تذكرته….

اضافه لاكثر من ٤٠ مركز صحي حكومي متطور بالاضافه الي ٤ مجمعات للتامين الصحي……

‬‏: *منجزات التعليم*

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التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعات السودانية:التي أنشأت خلال ٣٠ عاما فترة الإنقاذ

3- جامعة أفريقيا العالمية

4- جامعة دنقلا

6- جامعة شندى

7- جامعة السودان المفتوحة

8- جامعة الدلنج

9- جامعة كسلا

10- جامعة البحر الاحمر

11- جامعة النيلين

12- جامعة زالنجي

13- جامعة الزعيم الأزهري

14- جامعة نيالا

15- جامعة القرآن الكريم

16- جامعة الرباط

17- جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم – ولاية الجزيرة

18- جامعة وادي النيل

19- جامعة القضارف

20- جامعة سنار

21- جامعة بخت الرضا

22- جامعة النيل الازرق

23- جامعة الفاشر

24- جامعة غرب كردفان

25- جامعة الإمام المهدى اكاديمية السودان للعلوم

26- جامعة بحرالغزال جامعة أعالى النيل

27- الجامعات الاهلية:

28- اكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية

29- جامعة الاحفاد للبنات

30- اكاديمية السودان لعلوم الاتصال

31- جامعة امدرمان الاهلي

32- اكاديمية الخرطوم للتقنية

33- جامعة الرباط الوطني

34- اكاديمية المنهل للعلوم

35- جامعة العلوم والتقانة

36- كلية النصر التقنية

37- جامعة السودان العالمية

38- كلية الخرطوم التطبيقية

39 – جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا

40- كلية شرق النيل

41- كلية علوم الشرطة والقانون

42- جامعة الاحفاد للبنات

43- كلية قاردن ستي للعلوم والتكنولوجيا

44- كلية الشرق الاهلية

45- اكاديمية المنهل الجامعية للعلوم

46- الكلية الكندية

47- اكاديمية السودان للعلوم المصرفية

48- كلية الخرطوم التقنية

49- كلية كسلا التقنية

50- اكاديمية كرري للتقانة

51- الكلية الوطنية

52- كلية دراسات الحاسبات الالية -كمبيوترمان (جامعة المستقبل الآن(

53- كلية الخرطوم التقنية

54- كلية شرق النيل

55- كلية علوم الطيران

56- كلية افريقيا

57- كلية السودان الجامعية للبنات

58- كلية بورتسودان الاهلية

59- كلية ودمدني الأهلية

60- كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا

61- كلية الشرق الاهلية – كسلا

62- كلية بحري الاهلية

63- كلية ابوبكر عثمان

64- الكلية الاردنية السودانية للعلوم والتكنلوجيا

65- كلية الامارات التقنية

66- كلية الخرطوم للعلوم الطبية

67- كلية الابيض التقنية

68- كلية النيل الابيض الاهلية

69- كلية الامير عثمان دقنة للبنات

70- كلية الامام الهادي

71- كلية الرازي للعلوم الطبية والتقنية

72- كلية الجزيرة التقنية

73- كلية قاردن سيتي للعلوم والتقانة

74- كلية المشرق للعلوم والتكنلوجيا

75- الكلية الكندية السودانية

76- كلية غرب النيل

77- كلية المعالي

78- معهد السودان العالي للفندقة والسياحة

79- الكلية الوطنية

80- المعهد العالي لعلوم الزكاة

81- المعهد الاسلامي للترجمة

82- كلية السلام للغات والترجمة

83- اكاديمية الخرطوم للطيران والتكنولوجيا

84- كلية جبرة العلمية

85- كلية النيل

86- كلية عطبرة الاهلية

87- كلية الكاملين الاهلية

88- كلية التقنية لطب العيون

الصندوق القومي لرعاية الطلاب

(مرفق فيديو )

‬‏: *المنجزات الصناعية*

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التصنيع الحربي

جياد للحديد

جياد للالات الزراعية

جياد للاثاثات

مصنع بربر الأسمنت

مصنع السلام للاسمنت

مصنع سالومي للسيراميك

مصنع سيلا للسيراميك

مصنع سكر النيل الأبيض

الصافات لتصنيع الطائرات

‏: *المنجزات في مجال الطاقة*

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إنتاج البترول ومصفاة الجيلي ومصفاة الأبيض

وخط الانابيب هجليج الخرطوم بورتسودان

ولسه الباقي كتير

منقول من صفحة الإعلامي

صلاح ابراهيم مريود كدكري

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