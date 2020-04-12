الحكيم: في صف الرغيف واحد سالني يا شيخ محمد عاجبكم الحاصل ده سمعنا كلامكم وطلعنا شفتو حمدوك ودانا وين ؟





في صف الرغيف واحد سالني يا شيخ محمد عاجبكم الحاصل ده سمعنا كلامكم وطلعنا [ 1 ] شفتو حمدوك ودانا وين ؟

قلت له المشكلة انه نحن يحكمنا اشخاص لا يعرفون مقدار معاناتنا ولا رؤية واضحة ، لذا لا تتوقع حلا قريبا ووو

بس واحد واقف بي جمبة قبل يكورك نصبر بس مية سنة والله تاني مافي كوز بحكمنا والله نبل الكيزان بل والله تاني .. ويصرخ تقول مسيرة ..

يا زول النسوان جغموا كلامه والناس هاجت ليك فيو قربوا يدقو ههه.

يا قحت كونوا منطقيين وتقبلوا النقد واتركوا شماعة الفلول وهاطبوا الشعب بعقلانية ،

فالقصة قصة شعب جااااع ليست اهتماماته حق كشف الشعر والمكياج في التلفزيون وبنطلون لبنى وحفلة للصباح ؛

وثورة الجياع خطيرة

والله جد

محمد هاشم الحكيم

[ 1 ] فيديو بتاريخ 21 ديسمبر 2018

رسالة الى شرفاء الحركة الاسلامية ان كنتم لا زلتم#مدن_السودان_تنتفض3 Geplaatst door ‎محمد هاشم الحكيم‎ op Vrijdag 21 december 2018

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