قوى الحرية والتغيير ترتجف من قادة الثورة الحقيقيين ،،، معمر موسي برغم رأي الشخصي فيه فلدي ملاحظات كثيرة عليه.
لكن يظل معمر احد الشباب الذين شاركوا بقوة وسيروا مواكب لاسقاط حكم البشير وكان في السجن شهور عددا قبل سقوط البشير.
عثمان ذو النون احد اهم قادة الثورة على الانترنت لاسقاط البشير ،،، وما العمل على القبض على النشطاء السياسيين الا بسبب (الخوف) الكبير من قادة قحت (قحط) من تحريك الشارع.
اعتقد انهم لا يعرفون ان الشارع يخرج للقضايا العامة وهي الوضع الاقتصادي المتردي وهو السبب الرئيسي الذي اخرج الجميع ضد البشير.
#ابريل_سقوط_قحت
Muhammad Alsir
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2 تعليقان
رساله الي الشعب السوداني
فقد اضريتم يالبلاد حيث ثرتم رفضا للجوع والفساد وحكم الكيزان وصودرت ثورتكم من قبل هذه المجموعه الخائبه والفاشله من مكونات حثالة الشعب وكعوب احذية الشعب الشريف بما تسمى قحت فاوردتكم نارا احر من نار الانقاذ وبعض الصعاليك والخبثاء من المدنيين الشيوعين والعلمانين يحكمونكم فكيف ترضون بمن لا يرقب فيكم الا ولا ذمه جلهم ديوث ومجاهر بالدياثه والخناث ان يوسخ تاريخكم العريق هذه الشلة المسماه قحت عصبة قذره استغلاليه لا تعصى عليكم واشرف لكم ان تستعمرو عديل خير من هذه الزبالات التي لا تدري اين كانت هند واخواتها عليهم من الله ما يستحقون عاجلا غير اجل فاقلعوهم يعود لكم السودان آمنا رخاء مستقرا باذن الله فهم لا يحاربون الكيزان بل يحاربون الاسلام
لأنهم يعرفون تماما أنهم سرقوا ما ليس حقا لهم