



قوى الحرية والتغيير ترتجف من قادة الثورة الحقيقيين ،،، معمر موسي برغم رأي الشخصي فيه فلدي ملاحظات كثيرة عليه.

لكن يظل معمر احد الشباب الذين شاركوا بقوة وسيروا مواكب لاسقاط حكم البشير وكان في السجن شهور عددا قبل سقوط البشير.

عثمان ذو النون احد اهم قادة الثورة على الانترنت لاسقاط البشير ،،، وما العمل على القبض على النشطاء السياسيين الا بسبب (الخوف) الكبير من قادة قحت (قحط) من تحريك الشارع.

اعتقد انهم لا يعرفون ان الشارع يخرج للقضايا العامة وهي الوضع الاقتصادي المتردي وهو السبب الرئيسي الذي اخرج الجميع ضد البشير.

#ابريل_سقوط_قحت

Muhammad Alsir

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