سوار الذهب اشرف من تولى مقاليد الحكم في السودان.. رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية





المشير عبدالرحمن سوار الذهب اشرف من تولى مقاليد الحكم في السودان .. كتب اسمه بحروف من ذهب نزاهة و أمانة وصدق وعد .. سبقته شهرته واحترامه في كل دول العالم الإسلامي .. مات ودفن في اشرف واطهر بقاع الأرض ..

رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية من ١٩٨٧ آلى يوم وفاته ٢٠١٨

الحرب بين الإمارات وقطر تدق طبولها في السودان

ويبدو ان دانفوديو ستوسع الطريق لامبراطورية اسامة داؤود و مو ..

وكل شئ عنده ثمن $$

Shadia Omar

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