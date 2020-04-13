سوار الذهب اشرف من تولى مقاليد الحكم في السودان.. رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية

المشير عبدالرحمن سوار الذهب اشرف من تولى مقاليد الحكم في السودان .. كتب اسمه بحروف من ذهب نزاهة و أمانة وصدق وعد .. سبقته شهرته واحترامه في كل دول العالم الإسلامي .. مات ودفن في اشرف واطهر بقاع الأرض ..
رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية من ١٩٨٧ آلى يوم وفاته ٢٠١٨
الحرب بين الإمارات وقطر تدق طبولها في السودان
ويبدو ان دانفوديو ستوسع الطريق لامبراطورية اسامة داؤود و مو ..
وكل شئ عنده ثمن $$
Shadia Omar
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2 تعليقان
ثم يأتي هؤلاء الانجاس لحكمونا في الزمن الكعب .. وتصفية المنظمة التي يشهد لها الداني والقاصي بالخير ونشر الفضيلة وكلمة الله في ارض الله الواسعة الا هؤلاء السفهاء الذين جاءوا في غفلة من الزمان وحالنا الذي يعتريه الهوان ليتحكموا في مفاصل البلد كالسرطان وهم اخطر من الكورونا .. ووقت البتر ازف
شئ مضحك والله! سوار الدهب راتبه الشهري من هذه المنظمة 18 ألف دولار، هل كنتي تعلمين هذا؟؟ الراجل مات وحسابه عند ربه فما تخلوا الناس تذكر صفاته الخافية عليكم يا كيزان السجم وتشوهوا الصورة! منظمة فاسدة مثلها مثل الكيزان الصدئة القذرة لا بارك الله فيكم وعليكم لعنة الله