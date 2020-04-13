ماذا درس حمدوك والبدوي بالضبط؟ وما هي الخبرات التي حصلوا عليها؟





في مقال لا تتبرعو لحمدوك طالبت بطرح برامج على أساس علمي وأشرت إلى ضرورة تحديد المرحلة الأولى. استحابت الحكومة على استحياء ولكن بطريقة مخادعة !

السؤال هو:

الإمداد الكهربائي أين؟ وما هي الإحتياجات ؟ وكم تبلغ التكلفة ؟

لا توجد حكومة محترمة تقول للناس تبرعوا لتحسين الإمداد الكهربائي وتوفير الأدوية المنقذة للحياة وتحسين البني التحتية والإستعداد للخريف؟

أي بنى تحتية ؟ هل المطارات أم خطوط السكة الحديد أم الطرق السريعة أم شبكات الهاتف والإنترنت؟

وهل هناك حكومة في العالم تمول مشروعات البنى التحتية بالتبرعات؟

ماذا درس حمدوك والبدوي بالضبط؟ ومهي الخبرات التي حصلوا عليها؟

محمد عثمان إبراهيم



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