القومة للسودان تجمع خلال 10 أيام مبلغ يغطي دعم الدقيق 12 ساعة.. خليك من الوقود والدواء





يا عمده الأسبوع انقضى

ونتيجة العشرة يوم الماضية من حملة القومة للوطن أن ما تم جمعه يعادل تقريبا بالسعر الرسمي مليون وخمسمائة الف دولار وبالسعر الموازي ستمائه الف دولار.

هذا مع العلم ان دعم دقيق الخبز لليوم الواحد بالسعر الرسمي ثلاثة مليون وستمائة الف دولار؛ يعني القروش الاتجمعت في ١٠ يوم تغطي ١٢ ساعة دعم دقيق.. خليك من الوقود والدواء والباقي.

يا عمده يا عزيزي لا يمكن مع استخدام معطيات غير سليمة أن تتوقع نتائج سليمة.. هذا اما في الأحلام أو بتدخل رباني نحن نسميه مجازا بالحظ

– حكومة بتشحد وفي نفس وقت شحدتها تعمل تسوية لقضية بالدولار وتدفع تعويضات لمواطنين أمريكان ٧٠ مليون دولار !!

– حكومة بتشحد في مواطن وهي عارفة انه اكثر من ٦٠٪ من مواطنيها تحت خط الفقر.

– حكومة بتستنفر مواطنيها للدعم بدون ما تحدد المشاريع والأهداف التي سيوجه إليها الدعم (ندعم ساااي)

– وبعد انتقادها تقترح مشاريع مضحكة.. عندك أزمة خبز ووقود وكورونا وعاوزني اتبرع عشان تدعم الكهرباء القاطعة

– حكومة عاوزة دعم وما تملك المغتربين والمهاجرين أماكن وضع أموالهم للدعم

النتيجة ياها دي قدامك

حتى ثقافة النفير المشهورين بيها فشلت في انها تحركها فينا

وليد محمد المبارك

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