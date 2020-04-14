سائق ركشة بالخرطوم: من قالوا حظر الدنيا اظلمت في وجهي.. اقسم بالله احسن اموت بكورونا وحالي مستور من اشحد

الجوع بالحظر مضمون.
انا سايق ركشه لزول باليوم بديهو 200 جنيه عندي زوجتي واضعه الان الطفل التاني مأجر بيت بي٤٠٠٠ عندي امي وسبعه اخوان في رقبتي كنت شايل هم لحاجات رمضان وقسما بالله ما عندي في الدنيا دي غير490 في جيبي والله من قالو حظر الدنيا ضلمت في وشي وانا متأكد انو انا بالنسبه لي ناس تانيه ماشاءالله ما تتكلمو ساي وانتو ماحاسين بالناس.
اقسم بالله احسن اموت اسي بي كورونا وحالي مستور ومكفي اولادي واخواني من اشوفهم قدامي مالاقين الياكلو ولا امشي امد يدي اشحد ولا ادين من زول.
لاحول ولاقوة الابالله نتمنى من الجميع التعاون والتكافل والتكاتف يكفي الاهتمام بالجار السابع وحتما ستجد بينهم من يسعدك ان كنت مقتدرا اوالعكس
اللهم ارضى عنا واكرمنا.
نورالدائم سعيد
تعليقات فيسبوك
3 تعليقات
العناية الإلهية أكبر وأضمن وأسرع فلله الأمر ما قبل ومن بعد!الموت بالكورونا أفضل من الموت بالجوع!!! قحت تعنى القحط،،،، مشى سجمان وجاء جوعان!!!! لكن الرجوع إلى الله هو الأفضل للكل لأن الله هو الغني الحميد
افضل تفضل فى البيت وتأكل المتوفر المده اسبوع بدل ما تفتش النفس ما تلاقيهو انت واسرتك
انها الكورونا حيث ينقطع النفس تماما ولا تستطيع ان تقدم العون لامك او اخوانك او اولادك
اجلس فى البيت ووفر ما تستطيع وقول الحمدلله
الى بنى كوز المقهورين ان تموت بالجوع افضل من ان تموت بكورونا وتقتل معك الف شخص بالعدوى التى ستنتقل اليهم منك الزم منزلك وموت جوعا افضل من ان تموت بكورونا وتقتل معك غيرك فتبؤ باثم قتلهم والاعمار بيد الله