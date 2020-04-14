سائق ركشة بالخرطوم: من قالوا حظر الدنيا اظلمت في وجهي.. اقسم بالله احسن اموت بكورونا وحالي مستور من اشحد





الجوع بالحظر مضمون.

انا سايق ركشه لزول باليوم بديهو 200 جنيه عندي زوجتي واضعه الان الطفل التاني مأجر بيت بي٤٠٠٠ عندي امي وسبعه اخوان في رقبتي كنت شايل هم لحاجات رمضان وقسما بالله ما عندي في الدنيا دي غير490 في جيبي والله من قالو حظر الدنيا ضلمت في وشي وانا متأكد انو انا بالنسبه لي ناس تانيه ماشاءالله ما تتكلمو ساي وانتو ماحاسين بالناس.

اقسم بالله احسن اموت اسي بي كورونا وحالي مستور ومكفي اولادي واخواني من اشوفهم قدامي مالاقين الياكلو ولا امشي امد يدي اشحد ولا ادين من زول.

لاحول ولاقوة الابالله نتمنى من الجميع التعاون والتكافل والتكاتف يكفي الاهتمام بالجار السابع وحتما ستجد بينهم من يسعدك ان كنت مقتدرا اوالعكس

اللهم ارضى عنا واكرمنا.

نورالدائم سعيد

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