قراءة اقتصادية لزيادة الرواتب في السودان





قراءة اقتصادية لزيادة الرواتب

زيادة الرواتب بنسبة اكبر من 500% معناه زيادة في التضخم وزيادة في طباعة العملة الورقية قد يصل التضخم inflation قرابة 120% لان ليس هناك قيمة نقدية فعلية للتغطية المالية ( الانتاج + رفع الميزان التجاري الايجابي) ، المحصلة النهائية final outcome ارتفاع الدولار امام الجنيه السوداني لاعلى مستوى له ، مؤدياً الى ارتفاع جنوني في اسعار السلع التمونية قد تصل 1000% خاصة بعد رفع الدعم من الوقود والسلع الاخرى، بالتالي يجد الموظف نفسه بان راتبه الجديد فيه عجز مالي اكبر مقارنه براتبه القديم قبل الزيادة مما تجد الحكومة السودانية لا مفر غير انها تعوم الجنيه السوداني بحيث الدولار يبقى سلعة وهذا سوف يتضرر منه القطاع الخاص وقطاع الانتاج والعمال واصحاب الاعمال الحرة بشكل ملحوظ .

Abdalazeem Mohamed Al Jafry

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