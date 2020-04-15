عمسيب: واجهنا الانقاذ في مجدها وجبروتها وادخلتني السجن.. ونواجه حكومة “الهوانات” وتسقط قحت





مافي ود ” مقنعة” بيقدر يزايد علينا .. عندنا تاريخ طويل تشهد بيهو سوح الجامعات وشوارع الخرطوم وسجونها ..

أول مرة دخلت السجن قبل ١٢ سنة .. دخلتني السجن الأنقاذ عشان قناعتي .. وأخر مرة دخلت السجن في ٢٠١٣ .. دخلتني الأنقاذ برضو عشان قناعاتي ..

لا أشتغلت في حكومة ولا منظمة عمل طوعي .. ولا صرفت مال من عمل عام .. ولا عندي ملف فساد مالي يقول ليك فلان سرق حق الناس ..

مجدي عكاشة بتاع المؤتمر السوداني قابلتو مرتين في السجن .. مرة وأنا كتفي مخلوع في قسم الشرطة الشمالي. .. ومرة ونحن معتقلين في أمن الولاية .. وشيوعيين وبعثيين و ناصريين وأولاد الخاتم عدلان والحركات المسلحة ..الخ .. أتعاملنا معاهم و عارفين كده كويس ..

نحن ما عندنا مشكلة نخش السجن للمرة الألف عشان قناعتنا .. ولا عندنا مشكلة في قطع العيش عشان قناعاتنا .. وقحت دي لا في قوة الأنقاذ ولا جبروتها ..الأنقاذ دي واجهناها في مجدها .. ورضينا عنها بعد سقطت .. خلي نواجه حكومة “الهوانات” و”الخرت”.

لمن نقول ليك تسقط قحت بنقولها لأسباب معلومة للجميع .. كتبناها وقاعدين نكتبها كل يوم .. الي حانب أننا أول ناس عارضوا حكومة قحت مطلقآ هم نحن .. قبل اللايفاب و الطرداب .. وأول ناس تكلموا عن كذبة تجمع المهنيين ورفضناها نحن .. وأول ناس طالبوا بفصل الثورة الأجتماعية عن الأحزاب الفاسدة نحن .. وأول ناس عارضوا حمدوك من قبل اداء حمدوك للقسم نحن .. ومركب أسقاط حكومة النشطاء مركبنا .. مركبنا القاصدة الي هدفها بأذن الله .. بعد داك المراكب البتجي ورانا دي مراكب كيزان .. ولا مراكب جن أحمر ده ما همنا .. ولا دي مشكلتنا ..

هذه الكورونا أسقطت دولآ ودمرت أقتصادات .. الأن تساوت الكتوف .. ونقطة الأنطلاق أصبحت واحدة ..

كنت أريد من السودانيين أن يخرجوا للعمل و الأنتاج .. القدر عطل ساعة الحميع .. ووضعنا مع الجميع في نفس النقطة..

هذه الشعوب المتناحرة التي تقطن الرقعة الجغرافية المسماة بالسودان كانت تحتاج الي قائد تمشي خلفه .. وليس ناشط يمشي خلفها ..

المقولة دي أنا بقولها من بداية الحكومة دي .. وحأظلل أرددها حتى تسقط ..

هذه الحكومة حاءت بالفيسبوك والعسكر .. و ستذهب بالفيسبوك والعسكر ..

#تسقط_قحت

عبد الرحمن عمسيب

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