حكومة الهوانات تسمح بصفوف العيش وتحاول منع صفوف الصلاة

فشل حكومة الحرية والتغيير حكومة الهوانات لا يحتاج لدليل فهي تتذرع بفيروس كورونا لعجزها التام عن حل المشاكل الإقتصادية في السودان، فهي تسمح للتجمهر في صفوف الرغيف وصفوف الغاز وصفوف الوقود، وتريد أن تمنع صفوف الصلاة مافي كلام غير نقول تسقط قحت.
فارس أنور
#تسقط_قحت
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3 تعليقات
بطل السخف والسفه والعته الانت بتعمل فيو ده .. الناس لو مشت الصلاة وانتقلت العدوى إليهم انت بتعالجهم؟ هل عندك إمكانيات تعالج الإصابات المحتملة؟
ياخي انتو ناس مريضين عقلياً والحمد لله الثورة دي قامت عشان تسقطكم يا معتوهين.
الكلام ده قولوا لناتس السعودية القفلوا الحرمين خلي المساجد دي .. قفلوها عديل يعني لا صلوات لا عمرة ولا أي شي .. جاي تتكلم انت يا معتوه
الكيزان لو بمرادهم الكرونا تقرض كل الشعب السودانى ما عدا هم، حقدا و تشفيا و شماتة من الحكومة و الشعب انتقاما لما لحق بهم، هـؤلاء مريضين شفاهم الله.
قرفان:
وماذا عن صفوف الخبز والغاز والوقود المنتشرة في جميع أرجاء الوطن؟
ولا صفوف الصلاة فقط هي ال بتنقل العدوى؟!