حكومة الهوانات تسمح بصفوف العيش وتحاول منع صفوف الصلاة





فشل حكومة الحرية والتغيير حكومة الهوانات لا يحتاج لدليل فهي تتذرع بفيروس كورونا لعجزها التام عن حل المشاكل الإقتصادية في السودان، فهي تسمح للتجمهر في صفوف الرغيف وصفوف الغاز وصفوف الوقود، وتريد أن تمنع صفوف الصلاة مافي كلام غير نقول تسقط قحت.

فارس أنور

#تسقط_قحت

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