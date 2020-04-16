حكومة الحرية والتغيير لم يبقى لها غير فيس بوك وخسرت الواقع





الحاصل لحدي اللحظة تسخينات وتمارين احماء ساي بمعنى انو لم تحن بعد ساعة الزحف الحاسم ولم تحن بعد لحظة الصفر .. ولاحظو انو كل مواكب الايام السابقه اللي كانت بتطلع لم يعلن عن أي موكب بها باستثناء موكب النساء الذي تم فضه بالقوات واعتقال اعداد من النساء المشاركات وقت تجي لحظة الختام البلد ستضيق وحتشوفوها يومها …

الناس الزاعلنيين انو الناس بتمشي القيادة وبتمشي للعساكر انتو يوم 6 ابريل 2019 ده مشيتو الدايات وله نادي الهلال وله مفوضية حقوق الانسان ما مشيتو للعساكر ورقدتو واتبطحتو وسكنتو شهرين جنبهن وعلقتو لي حميدتي لافته جوه القيادة ومن بعد يوم 16 أبريل غالب ميزانية الاكل والشراب في القيادة كانت بتطلع من العساكر وأسالة جماعة المنظمات الكانو مسئوليين من القصة وبعد ما تسقط الحرية والتغيير حاكتب ليكم عن البكوركو مدنياااااو وقاعدين مع حميدتي من يوم 18 أبريل …

كمثقفين بتكتبو كلام كبير في الفيس يوك وتويتر وكده عن عبور الفترة الانتقالية والقصص دي وعشان الترند لازم تهاجموا مسيرات الاسلاميين ولازم تكونو بتتكلمو بي لغة تتسق والطريقة الطارحين بيها نفسكم وطبعا الاسلاميين والعسكر واغلاق الافق السياسي وكده لكن طبعا حمدوك اللي رئيسو حميدتي في آلية سبق واعتذر حميدتي عسكري الخلا عنها ومشت الحرية والتغيير حنستو عشان يجيها راجع وكده ويبقى حمدوك الخبير الكبير والكفاءة نائب لي عسكري الخلا ولاحظو الوضع ده بعد ما حنسوا عسكري الخلا …

وبرضو كترند لازم تقول الاسلاميين ما راعو لي وضع البلد حول فيروس كورونا وبيعملو في التجمعات وانت كل يوم شايف تجمعات الغاز والجاز والعيش والبنزين وما قادر تتكلم عن قرار وزير الصحة الخاطئ بتاع عدم حجر الناس الجايين من بلدان انتشرت فيها الوباء وخلاهم يخشوا وبقى كل مرة يعلن عن حالة جاية من الخارج هو ما حجرها وخلاها تمشي وتخالط وتلف في البلد ويكون في مصابيين لانهم خالطو زول جاي من برة وزير الصحة وحكومة الحرية والتغيير ما حجرتو لانو ما عندها قروش تأكل وتشرب ناس لي مدة 3 اسابيع عددهم اقل من 10% من الناس الكانو بياكلو كلو يوم في اعتصام القيادة وفي ظل ارهاصات انتشار الوباء لا يخلو شارع فيه مرافق خدمات عامة من تجمع ومدافسة كل يوم وانت عايز تخلي ده كلو وتمسك في مظاهرة الاسلاميين عشان الترند اللافي في الفيس …

اصلا الحكومة لم يبقى لها غير الفيس بوك وخسرت الواقع ومنذ مدة لم تستطع الحرية والتغيير اخراج اعداد قدر اعداد المتظاهرين في مواكب اسقاط قحت الصغيرة الاسه والحراك مستمر وستسقط هذه الحكومة …

#سقطت

الصديق محمد احمد

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