كيف تصبح الصرافات أكبر ممول لبنك السودان، من تحويلات المغتربين وتدوير أموال الصادر





موضوع حصائل الصادر دا كلام فارغ ومدمر للاقتصاد والحكومة عارفة الكلام دا لكن ما قادرة تقول بغم.

حل الموضوع دا ساهل وبسيط ، لكن للأسف كل المنظومة المرتبطة بيهو مستفيدة من الوضع الحالي عشان كدا ما حتقدر تعالجوا.

أول خطوات العلاج هو رفع الدعم عن الجنيه السوداني . ما ممكن تحدد للتاجر يبيع ليك الدولار بي 55 وسعره في السوق بي 145 . انت بتجبره على الخداع ورشوة الموظفين ، و يتحايل عليك بتأسيس شركة جديدة ما بتكلف 500 دولار …

ارفع الدعم عن العملة وأسس شركات صرافة وخلي البنوك تستلم و تسلم بالعملة الحرة . وأصدر قوانين صارمة للاتجار بالعملة خارج الصرافات والبنوك …

خلي الصرافات تكون أكبر ممول لبنك السودان ، من تحويلات المغتربين وتدوير أموال الصادر. ..

غير كدا البلد كل يوم حتنزف إمكانياتها ومواردها.

عايز ضريبة أو جمارك من السلعة ، خلي التاجر يدفعها قبل ما يطلع بي بضاعته .

Salim Alamin

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