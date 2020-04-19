حظر الخرطوم لن يصمد أكثر من ثلاثة أيام وسيحدث انفجار

لن يصمد أكثر من ثلاثة أيام
سيحدث انفجار.
– لم توزع المساعدات التي قيلت
– وضع الوقود كارثي ( مع انه لا توجد له حوجة كبيرة مع الحظر ويمكن تجاوزه وعدم اعتباره مشكلة)
– وضع الخبر محرج قليلا ( قلت الصفوف بنسبة بسيطة فقد اصبحت اغلب الأسر تنتج خبزها أو عادوا للكسرة والعصيدة وللقراصة.. لكن تكلفة إنتاج كل الذي ذكر أكبر بضعفين على الأقل من سعر الخبز المدعوم)
– وضع الغاز مرعب ولا بدائل بتاتا
– المشردين لم يضعهم أحدا في الاعتبار.. سيجوعون وحينها سيحدث ما لن تحمد عقباه
– أصحاب المداخيل المحدودة وناس رزق اليوم باليوم يتذمرون وسينفجرون ولن يصمدون
وليد محمد المبارك
تعليقات فيسبوك
2 تعليقان
لو الحاصل ده كان حصل زمن الكيزان كان ناس قحت طلعوا الشارع بعد الناس طبعا، لكن طلعوا هسة يقولوا جهزنا خطة أمنية لقمع أي بغم وأي زول يطلع الشارع نظام مباد ومندس. عشان تعرفوا إنو أي زول يقعد في السرج فوق ويحكم بيبقى كوز غصبا عنو ويسقط بس.
ما مشكلة نجوع ونمرض ونعرى ونشحد طالما أولادنا الممشطين الشفوت الكولمبيين راضين بالبيحصل للشعب السوداني على يد تلاقيط قحط وتجمع المحنيين، الشارع بس.