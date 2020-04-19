حظر الخرطوم لن يصمد أكثر من ثلاثة أيام وسيحدث انفجار





لن يصمد أكثر من ثلاثة أيام

سيحدث انفجار.

– لم توزع المساعدات التي قيلت

– وضع الوقود كارثي ( مع انه لا توجد له حوجة كبيرة مع الحظر ويمكن تجاوزه وعدم اعتباره مشكلة)

– وضع الخبر محرج قليلا ( قلت الصفوف بنسبة بسيطة فقد اصبحت اغلب الأسر تنتج خبزها أو عادوا للكسرة والعصيدة وللقراصة.. لكن تكلفة إنتاج كل الذي ذكر أكبر بضعفين على الأقل من سعر الخبز المدعوم)

– وضع الغاز مرعب ولا بدائل بتاتا

– المشردين لم يضعهم أحدا في الاعتبار.. سيجوعون وحينها سيحدث ما لن تحمد عقباه

– أصحاب المداخيل المحدودة وناس رزق اليوم باليوم يتذمرون وسينفجرون ولن يصمدون

وليد محمد المبارك

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