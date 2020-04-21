الجيش يتحرك عندما تقول تقارير أ.س أن الممانعة الشعبية لاسقاط هذه الحكومة بالقوة لم تعد موجودة

في أواخر ٢٠١٨ .. عندما كنا منفعلين بالأحتجاج .. كتبت حتى الأن ما زال المؤتمر الوطني يملك السيطرة علي فيسبوك .. ينتصر الحراك في الشارع عندما ينتصر خطاب الحراك في السوشال ميديا .. وقد كان ..
تسقط حكومة قحت .. عندما تسقط كل المبررات المتدفقة علي الميديا لأخفاقها .. تسقط عندما لا يكون القحتي قادرآ على الدفاع عن حكومته أمام رجل الشارع البسيط ..
الجيش لن يتحرك لأن هنالك ١٣٠ نقطة تظاهر تم رصدها يوم أمس .. الجيش سيتحرك عندما تقول تقارير أ.س أن الممانعة الشعبية لأسقاط هذه الحكومة بالقوة لم تعد موجودة ..
عبد الرحمن عمسيب
تعليقات فيسبوك
2 تعليقان
كالعادة أحلامك الغير واقعية هذه تثير الضحك، أي محاولة للاطاحة بهذه الحكومة سوف تجابه برفض و مقاومة شرسة داخليا و خارجيا عوضا عن أن حركات الكفاح المسلح ستعمل بقوة على إجهاض أي محاولة لارجاع عقارب الساعة إلى الوراء، لذا فمن المستحيل الاطاحة بحكومة الثورة الانتقالية.
والله حيرتونا. انتقاد. وكلكم تريدون الصعود والعوده للوراء. !!! نحن نمر بجائحه كرونا وجائحه البرهان! !!وجائحه الكيزان! !! فلا تبقو علينا وامثالك كمان! !! دع الثوره والحكومه تعدل نفسها بنفسها ورغم مآخذنا عليهم الا ان لابديل. وسينصر الله الناس باذنه تعالي. امثالك وتتحدث من الخارج احمد الله علي النفس الطالع وانت اعتقد منهم. من الكيزان او الكظرونات. يبدو انك صغير سن وحديث تجربه. رغم اسم اسرتك اعتقد كبير. واريد ان اسألك ماهو البديل الان؟ البرهان ام من؟ او رقاصنا الذي فضحنا. ؟ يارجل قل خيرا او اصمت. انتقد وصحخ المسار لاتكسر همم الناس واحلامها. لعنه الله علي الخائن