الجيش يتحرك عندما تقول تقارير أ.س أن الممانعة الشعبية لاسقاط هذه الحكومة بالقوة لم تعد موجودة





في أواخر ٢٠١٨ .. عندما كنا منفعلين بالأحتجاج .. كتبت حتى الأن ما زال المؤتمر الوطني يملك السيطرة علي فيسبوك .. ينتصر الحراك في الشارع عندما ينتصر خطاب الحراك في السوشال ميديا .. وقد كان ..

تسقط حكومة قحت .. عندما تسقط كل المبررات المتدفقة علي الميديا لأخفاقها .. تسقط عندما لا يكون القحتي قادرآ على الدفاع عن حكومته أمام رجل الشارع البسيط ..

الجيش لن يتحرك لأن هنالك ١٣٠ نقطة تظاهر تم رصدها يوم أمس .. الجيش سيتحرك عندما تقول تقارير أ.س أن الممانعة الشعبية لأسقاط هذه الحكومة بالقوة لم تعد موجودة ..

عبد الرحمن عمسيب

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