استقالة وزير الصحة ضرورة للامن القومي

حفاظا علي ثقة العالم الخارجي في مؤسساتنا الصحية عليك بتقديم استقالتك فورا ..
السيد وزير الصحة د. اكرم علي التوم بعد إعترافك بخطأ تشخيص في الحالة 1 والمصابة بكورونا فيصل الياس .
والتي ترتب عليها وضع السياسات الصحية ورفع التقارير لمنظمة الصحة الدولية وطلب الدعم من المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية.
بدر الدين إسحاق احمد محمد
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3 تعليقات
المقارنة في كل خطيئة ترتكب شيء يرفع الضغط
يعني الناس طلعت من أجل أن تستبدل فسد بفساد ؟
الإنقاذ عندما استطاعت أن تستولي على السلطة جاءت للإنقاذ ….فهل صدقت الشعارات ؟
قحط لما استولت على السلطة رفعت شعاراتها البراقة التي تزغلل البصر
وهاهي أيضا تكذب وتكذب وتكذب
يبقى الشعب يستحق ما سيحدث له إن لم يستفد من تجربة ال 30 عاما
ولا زال الجراد أبو 500 يورو يناضل ويكاتل …دي 500 يورو يا عم …لازم يحلل عرقه
أمن قومى بتاع فنيلتك يا كوز، انتو اساسا ما معترفين بانو فى وباء و فيروس فى السودان و بتفتكروا أنها لعبة من الحكومة، أها فى مماحكة و غباء أكتر من كده.
وزير الصحة اكرم التوم هو الوحيد الذي يدرك حجم الكارثة التي س تحل بالبلاد حين ينتشر كورونا اينما ما حللت حفظك الله 😊💔😘