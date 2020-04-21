استقالة وزير الصحة ضرورة للامن القومي





حفاظا علي ثقة العالم الخارجي في مؤسساتنا الصحية عليك بتقديم استقالتك فورا ..

السيد وزير الصحة د. اكرم علي التوم بعد إعترافك بخطأ تشخيص في الحالة 1 والمصابة بكورونا فيصل الياس .

والتي ترتب عليها وضع السياسات الصحية ورفع التقارير لمنظمة الصحة الدولية وطلب الدعم من المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية.

بدر الدين إسحاق احمد محمد

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