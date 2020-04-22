لاعق أحذية قحت المضروب بنعالهم.. ذو النون .. أنت قايلنا أغبياء ؟! تسرقنا مرتين ؟!





عثمان ذو النون الليلة بيقول أي دعوة للتظاهر دي دعوة للتكسب ..

طبعآ كالعادة .. أول ما قحت تتزنق يمشى يتملقهم .. عشان يقولوا ليهو يا سلام يا عثمان ! أنت كويس كده بالله !؟ و يتفضلو عليهو بتربيتة تربيتين على الأنا بتاعتو الطفولية الهشة المشغولة بجذب الأنتباه ..

عثمان ذو النون ده ذاتو .. ما واحد غيرو أول شخص بدأ حملة التخوين في يناير ٢٠١٩ .. و ساير قحت الوقت داك في أتهامها لينا أول تأسيسنا لأئتلاف شباب السودان عشان يكون كيان يتصدى لمحاولة الأحزاب عبر يافطتها تجمع المهنيين لسرقة الحراك الشبابي ..

لن أنسى لذو النون .. عندما نشرت صفحة الحزب الشيوعي الرسمية صورة تضع فيها أسم أئتلاف شباب السودان و وصفتنا بأننا كيزان .. قال متملقآ قحت عندما كان يحاول أن يضع قدمآ في تجمع المهنيين عبر لايف محضور ” ديل أمنجية و حتى لو نحن عارفينهم ما أمنجية يا زول أمنجية ” ..

لاعق أحذية قحت .. المضروب بنعالهم .. لمن لقى أنه الشعب السوداني بيتظاهر .. مشى سجل لايف من الشارع بالقرب من الصفوف ..

أنت يا أنتهازي يا لاعق أحذية قحت و من ثم حذاء حميدتي .. مش طلعت في لايف قلت خائف على الشعب السوداني ؟!

مش قلت أقعد في البيت و جرب السجن و الوقت ما وقت أحتجاجات سياسية ؟!

مش أستمريت بلعق دجاج قحت و تملقها حتى ترضى عنك بوقفتك ضد تحرك حشد ؟!

الليلة أو ما لقيت حصان سقوط قحت هو السابق عاوز تجي تركب ؟!

ذو النون .. أنت قايلنا أغبياء ؟! .. تسرقنا مرتين ؟!

قوم شوف ليك أبري ..

لفت الأيام دارت .. أترجم في قلب القيادة من قحت .. و أتكفت من أولاد في الجامعة بعمر أولاده لو بكر بالزواج .. و أتخون .. أتلعب من قحت .. و أتلعب بعدها من حميدتي .. اللي بعد ما أستخدمه رماهو زي أي محارم حمامات ..و الأن كل البيعمل فيهو ده عشان يلقى ليهو موطئ قدم في المشهد الجاي .. ما حيلقى أبدآ ..

نحن ما قاعدين ننسى .. الحكمة القديمة بتقول ليك سامح أعدائك لكن لا تنسى أسمائهم .. نحن للأسف ما شاغلين بيها .. ما قاعدين نسامح أعدائنا و لا بننسى أسمائهم ..

الثورة القادمة في السودان لا تحتمل ظاهرة “ذو النوناب” الأنتهازية .. تركنا لكم حراك ديسمبر فأوردتموه موارد الهلاك ..

تكلمتم و سمعنا .. و أن الأوان كي نتكلم و تصمتوا ..

#تسقط_قحت

عبد الرحمن عمسيب

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