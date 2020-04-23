منصور خالد قبل أسابيع من رحيله يبدي حزنه على تعقيدات الحال العام





ورحل ( عمارة العقل وجزالة المواهب )

اللهم تقبل عبدك ( د.منصور خالد محمد عبدالماجد ) المفكر والسياسي السوداني – والرمز الأمدرماني – قبولا حسنا واغفر له وارحمه واسكنه عالي الجنان ..

كانت بيننا جلسات وليال وزيارات في حب أمدرمان ، وافكار وسند وتشجيع في شأن نهضتها وتنميتها .. رغم المرض وقبيل سفره الأخير الذي طال ، أصر علي زيارة بيت الأسرة الكبير ومواساتنا في رحيل الوالدة ( تقبلها الله ) في ديسمبر 2018م .. وقبل أقل من شهر جمعتنا غرفة إستشفاءه بمنزله بالخرطوم وكان يحدثني حديث المودع وحزنه علي تعقيدات الحال العام .

( إنا لله وإنا إليه راجعون )

Magdi Abdelazeez

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