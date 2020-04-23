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منصور خالد قبل أسابيع من رحيله يبدي حزنه على تعقيدات الحال العام

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منصور خالد

ورحل ( عمارة العقل وجزالة المواهب )
اللهم تقبل عبدك ( د.منصور خالد محمد عبدالماجد ) المفكر والسياسي السوداني – والرمز الأمدرماني – قبولا حسنا واغفر له وارحمه واسكنه عالي الجنان ..

كانت بيننا جلسات وليال وزيارات في حب أمدرمان ، وافكار وسند وتشجيع في شأن نهضتها وتنميتها .. رغم المرض وقبيل سفره الأخير الذي طال ، أصر علي زيارة بيت الأسرة الكبير ومواساتنا في رحيل الوالدة ( تقبلها الله ) في ديسمبر 2018م .. وقبل أقل من شهر جمعتنا غرفة إستشفاءه بمنزله بالخرطوم وكان يحدثني حديث المودع وحزنه علي تعقيدات الحال العام .
( إنا لله وإنا إليه راجعون )
Magdi Abdelazeez

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1 تعليق

احمد 2020/04/23 at 6:38 ص

الهالك المجرم عدو الله وعدو الاسلام
اللهم عامله بمايستحق
والحمد لله على هلاك الطاغوت الماركسي

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