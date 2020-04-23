تعرف على فضيحة حكومة الصبية وسبب عجزها عن تشغيل محطات الوقود بالخرطوم





حكومة الصبية معدومة الخبرة محدودة الأفق قررت قفل الطرمبات وحددت ٣ طرمبات بس تشتغل وامرت باغلاق الطرمبات.. ناس الطرمبات قفلوا.. قاموا المراهقين اكتشفوا انو القصة دي عقدت الأمور وعملت زحمة كورونا الف، ومشاكل مع الاطباء وترحيل الاطباء والقطاعات الحيوية قاموا اصدروا قرار باعادة فتح الطرمبات أمس ولغاية هسي ما قدروا ناس الطرمبات يشغلوا كل الطرمبات عشان بعض العمال سافروا القضارف والأبيض ومروي لأنه عندهم اجازة ٣ اسابيع وعشان يجوا مافي طريقة لأن السفر محظور..!

ويجي قحاتي عبقري يحك نخرتو ويشغل ليك أسطوانة المشكلة في الكيزان والدولة العممميييغغغغة والمندسين وكتائب الظل !

يكتبوك يا يابا في مايرنو.

لؤي المستشار

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