أنباء عن إيقاف رقيب شرطة من العمل بعد أن طلب من الوزيرة ولاء البوشي ابراز تصريح مرور





” الوزيرة ” و” الرقيب فني ” !

عند مدخل كبري (شرق النيل) عند صينية مستشفى شرق النيل ..

كانت الأمور تسير بصورة راتِبة وعادية .. عربة ملاكي ، توقفت عند إرتكاز الشرطة .

الشرطي في وردية يوم الجمعة ٢٤ أبريل٢٠٢٠م ، قامَ بِمُطالبة سائق العربة بالرجوع لأن التعليمات الراتِبة عدم السماح بالمرور للمركبات من غير “تصريح مرور ” ! .

دار جدل وحِوار حسمتهُ من هي بداخِل العربية الملاكي ، إذ خاطبت ” الشرطي” بقولِها :

” تصديق شنو انا وزيرة ”

قال لها :

” انا ما بعرفك”

قالت له :

” انا بوريك ”

أتدرون من هي ؟

طيب ، من هي بداخِل (العربة) رفضت التعريف عن نفسِها ولم تُبرِز تصحيح المرور .

قامت بالإتصال هاتفيًا بالسيد وزير الداخلية ممتعِضةً من تصرُف ” الشُرطي” وعدم سماحِهِ لها بعبور الكبري . .

ماهي إلا لحظات حتى جاء ضابِط شُرطة برُتبة (رائد) وقام بأخذ ” الرقيب شرُطة” وهو قد يكون حاليًا في حبس ” الشُرطة الأمنِّية ” ! .

قديمًا يُقال للزول عِند الغضب : ” خلي روحك رياضية ”

لكُم أن تتخيلوا أن من كانت في العربة هي (وزير الشباب والرياضة) ! ..

بينما الرقيب شُرطة فني هو : “وليد آدم ” .

د. ميادة احمد

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