



#رامز_جلال_و_MBC

من غير المقبول واللائق ابدا ما بدر من الفنان رامز جلال الذي يحدد حدود مصر من حلايب وشلاتين الى الاسكندرية؟!!!

حلايب وشلاتين مدن سودانية تحت الاحتلال العسكري المصري ولا زالت الى اليوم كتيبة سودانية من الجيش رفضت التحرك من المدينتين لم يتجرأ الجيش المصري للاشتباك العسكري معهم منذ العام 1997م.

لأن وصول الجيش المصري لحدود الكتيبة العسكرية السودانية يعني بداية الحرب بين السودان ومصر.

سؤال للمصريين ماذا تفعل كتيبة عسكرية سودانية من الجيش السوداني داخل مدينة حلايب ؟!!!

#حلايب_سودانية

Muhammad Alsir

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