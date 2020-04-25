



هل على أهل السودان قضاء يوم؟!

سؤال :

ظهر هلال رمضان واضحا واستمر في ظهوره قرابة الساعة ما حكم من لم يصوم اليوم في السودان اعليه قضاء أم كفارة؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فليس صحيحاً أن ظهور الهلال موجب للحكم بأننا قد أفطرنا يوماً، بل هذا من علامات الساعة؛ ففي معجم الطبراني الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة، فيقال: هو ابن ليلتين) فلا اعتبار بكبر الهلال وصغره، ولا يجب على الناس قضاء هذا اليوم لأنهم قد تبعوا في ذلك الجهة السلطانية المخولة بتتبع بداية الصيام ونهايته، والله الموفق والمستعان.

الشيخ عبدالحي يوسف

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