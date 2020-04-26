فتوى الشيخ عبدالحي حول من أفطر بحسب أذان المغرب على تلفزيون السودان قبل ثمان دقائق من وقته





فتوى الشيخ عبدالحي حول من أفطر هذا اليوم بحسب أذان المغرب على التلفاز قبل ثمان دقائق من وقته

تفريغ نصي للفتوى :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه . تقبل الله منّا ومنكم صالح العمل .

أما بعد .. بخصوص ما سأل عنه بعض الإخوة من أن اذان المغرب قد أُذيع في التلفاز في هذا اليوم في الخرطوم قبل الوقت بثمانِ دقائق وأن بعض الناس قد أفطروا على أساسٍ من ذلك ، فمن تعمّد ذلك فإثم جميع من أفطر عليه. أما من كان مخطئاً فالله جل جلاله قال : ” وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ” .

وهؤلاء الناس كُتب لهم أجر صيام هذا اليوم من أيام رمضان لكن يلزمهم القضاء ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده أفطر ومعه جماعة من الناس في يوم غائم ثم طلعت الشمس فقال : ” ما تعمّدنا والخطب يسير ” . قال الإمام مالك رحمه الله : ” وعندي أن قوله : “الخطب يسير” أنه يلزمهم القضاء ” وعلى هذا فمن افطر قبل الوقت بثمان دقائق يلزمه القضاء والله اعلم.

والسلام عليكم

الشيخ عبدالحي يوسف

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