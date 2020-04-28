هل الحلف بالطلاق في نهار رمضان يبطل الصوم .. الأزهر يجيب





أرسلت سيدة سؤالا إلى صفحة صدى البلد الرسمية بفيسبوك ، تقول فيه:” زوجي دائم الحلف بالطلاق في نهار رمضان هل يبطل صومه “؟.

ورد الشيخ سيد عرفة عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية خلال البث المباشر من مركز الأزهر للفتوى عبر صفحة دار صدى البلد قائلا: ” لا علاقة بين الحلف والصيام سواء كان بالطلاق أو غير الطلاق ، وانصحي زوجك بعدم الحلف بالطلاق لأن الحلف لا يكون الا بالله .

أرسل شخص سؤالا الى صفحة صدى البلد الرسمية بفيسبوك يقول فيه : ” ما حكم شراء شهادات الاستثمار من البنوك ” ؟ .

ورد الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية خلال البث المباشر عبر صفحة ” صدى البلد”، قائلا:” نعم جائزة و لا شيء فيها .

وقال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن المعاملات البنكية من العقود المستحدثة في هذ العصر، والتي تخضع لاجتهاد الفقهاء المعاصرين.

وأضاف مركز الأزهر، في فتوى له اليوم، السبت، أن بعض الفقهاء أجازوا المعاملات البنكية لأنها من معاملة مستحدثة عصرية ولها حكم خاص بها، ومنهم من حرمها وألحقوا الفوائد بالربا.

وأشار مركز الفتوى إلى أن بعض الفقهاء أجازوا بفوائد البنوك، شريطة أن تخرج الزكاة عليها، ومنهم من حرمها ولا يجوز في هذه الحالة إخراج زكاة عليها، مشيرا إلى أنه يحق للمسلم الأخذ بالرأي الذي يرتاح له.

ولفت مركز الأزهر للفتوى إلى أن السائد في فوائد البنوك هو الجواز، وحكم الحاكم فيها يرفع الخلاف.

صدى البلد

شارك الموضوع :





