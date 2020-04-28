مجدي يعقوب يعلق على قيامه بعملية جراحية لمتهم بـ”الإرهاب”





علّق جراح القلب المصري، الدكتور مجدي يعقوب، على قيامه بإجراء عملية جراحية لـ”إرهابي”.

في حلقة لبرنامج “اللقاء” الذي يذاع على قناة “إم بي سي”، أوضح الدكتور يعقوب أن هذا الإرهابي كان يحتاج إلى عمليتين جراحيتين، و”أجرينا له العمليتين. كيف لا نجري له العملية”.

وأكد جراح القلب العالمي أن مهنة الطب هي رسالة لخدمة الإنسانية جمعاء، وكل الناس متساوون، “ونحن لسنا قضاة، هذا الإرهابي لم نكن نعرف أنه إرهابي أو ليس إرهابيا، وكان يحاكم أمام إحدى المحاكم، وتلك المحاكم ليست عملنا المنوطين به، فكيف يمكننا معاقبته في وقت لم تصدر المحكمة قرارها عليه بعد”.

وأوضح الدكتور مجدي يعقوب في حواره مع برنامج “اللقاء”، الذي أذيع أمس الاثنين، على قناة “إم بي سي”، أن عمله الدايم هو الطب فحسب، وليس القضاء، وأنه في حال محاكمة المتهم، فلا يجب معاقبته مرة أخرى بالمرض، ونتركه في مرضه، منوها إلى ان المتهم خرج، في النهاية” بريئا من التهم الموجهة إليه.

سبوتنيك

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