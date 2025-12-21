4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء

يربط تقرير صحي بين زيادة العدوى الموسمية وانخفاض درجات الحرارة، مشددًا على أن دعم المناعة في الشتاء يبدأ من الأساسيات: نظام غذائي متوازن، نوم كافٍ، ونشاط بدني منتظم. إلا أن التقرير يلفت إلى أن إضافة الفواكه المجففة قد تمنح الجسم دفعة إضافية بفضل كثافة عناصرها الغذائية.

ووفقاً لتقرير على موقع “تايمز أوف إنديا”، فإن التغذية المستدامة والطاقة والدفء أمور حيوية في فصل الشتاء، وأن تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يمكن أن يلبي هذه الاحتياجات.

التمر.. طاقة ودفء وبديل للسكر

يصف التقرير التمر بأنه خيار شائع شتاءً لحلاوته الطبيعية، لاحتوائه على الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف؛ ما يدعم الهضم والطاقة، إلى جانب مضادات أكسدة تعزز المناعة. كما يقدّمه كـبديل صحي للسكر المكرر في الحلويات.

التين.. هضم أفضل ودعم للعظام

يبرز التين كمصدر للألياف مع الكالسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة النباتية، بما يقوّي المناعة ويحسّن الهضم ويدعم العظام والشبع، ويمكن تناوله منقوعًا أو مجففًا.

الزبيب.. مضادات أكسدة وتقليل الإجهاد التأكسدي

بحسب التقرير، يحتوي الزبيب على سكريات طبيعية وحديد وبوليفينولات مع خصائص مضادة للأكسدة “تدعم المناعة وتقلل الإجهاد التأكسدي، ويُنصح بتناوله مع الحليب الدافئ أو الحبوب.

المشمش المجفف.. فيتامين أ وصحة الجلد والنظر

يختم التقرير بالمشمش المجفف لاحتوائه على بيتا كاروتين وفيتامين أ والبوتاسيوم، مع مضادات أكسدة تساعد الجسم على التكيف مع تغير الفصول.

