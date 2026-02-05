بعد تميزه فى دور الأب.. ماجد الكدوانى يواصل الدراما الاجتماعية فى كان ياما كان

لمع ماجد الكداوني في تقديم دور الأب من خلال عدد من أعماله السابقة، إذ يواصل اختياراته في الدراما الاجتماعية من خلال مسلسل “كان ياما كان” المقرر عرضه في موسم رمضان 2026 علي شاشات المتحدة، ليؤكد من جديد قدرته على ملامسة القضايا الاجتماعية القريبة من الجمهور، في إطار تراجيدي واقعي يجمع بين التلقائية والحرفية في التقمص والتجسيد.

ويجسّد ماجد الكدواني خلال أحداث المسلسل دور طبيب أطفال يتمتع بسمعة مهنية طيبة، لكنه يواجه سلسلة من الأزمات الحادة في حياته الشخصية، تتحول مع تصاعد الأحداث إلى صراعات قانونية تصل إلى ساحات المحاكم، لتكشف عن جانب هش ومؤلم في حياته الخاصة.

وتتصاعد حدة الدراما عندما تصبح ابنته هي الضحية الأساسية لهذه الخلافات والصراعات، ما يضع الشخصية أمام اختبار قاسٍ بين واجبه كطبيب ينقذ أرواح الأطفال، وعجزه عن حماية أقرب الناس إليه. ويطرح العمل تساؤلات إنسانية مؤثرة حول العدالة، والمسؤولية الأبوية، وتأثير الخلافات الأسرية على الأطفال.

مسلسل «كان يا ماكان» يعتمد على معالجة درامية نفسية عميقة، تسلط الضوء على الكواليس الخفية للحياة الأسرية، وكيف يمكن لانهيار العلاقات أن يترك ندوبًا طويلة الأمد، خاصة في نفوس الأبناء.

ويُنتظر أن يقدم ماجد الكدواني واحدًا من أقوى أدواره التمثيلية، مستندًا إلى أدائه الهادئ والمشحون بالمشاعر، في عمل يراهن على الصدق الإنساني والعمق الدرامي، ليكون من أبرز الأعمال المنتظرة في سباق رمضان2026

أبطال مسلسل كان ياما كان

مسلسل كان يا ما كان بطولة ماجد الكدوانى ويسرا اللوزى وعارفة عبد الرسول ونهى عابدين ويارا يوسف وجالا هشام وريتال عبد العزيز، تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني.

اليوم السابع