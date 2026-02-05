إنجى كيوان تعيش حالة انتعاش فنى وتشارك في بطولة الفرنساوي بعد تألقها بـ وتقابل حبيب

تعيش النجمة إنجي كيون حالة من الانتعاش الفني اللافت، حيث تواصل حضورها القوي على الساحة بتجربة فنية مغايرة تماما، من خلال مسلسل “الفرنساوي”، الذي تشارك في بطولته أمام النجم عمرو يوسف، حيث تنتمي أجواء العمل إلى إطار مختلف يعتمد على الإيقاع السريع والصراع الدرامي المكثف، ما يمنحها مساحة جديدة لاستعراض أدواتها التمثيلية في سياق أكثر حدّة وتشويقا.

وتراهن إنجي كيون على الشخصية بقوة، خاصة وأن الدور يحمل ملامح مختلفة كليا، من حيث التركيبة النفسية أو طبيعة العلاقات داخل الأحداث، وهو ما يعكس حرصها الدائم على الهروب من التكرار والبحث عن أدوار تضيف إلى رصيدها الفني وتكرس صورتها كممثلة قادرة على التنوع والتجدد.

إنجي كيوان في وتقابل حبيب

ولفتت النجمة الشابة إنجي كيوان الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضى حيث حصدت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، بعد أن قدمت أداء مميزا ترك بصمة قوية في مسلسل “وتقابل حبيب”، وجاء هذا النجاح المستحق نتيجة موهبة حقيقية وحضور فني ناضج، إذ تتقن إنجي الغوص في أعماق الشخصيات التي تجسدها، وتمنح كل دور مساحته الكاملة من الإحساس والصدق، ما جعلها واحدة من الأسماء الصاعدة بقوة في عالم الدراما المصرية.

وحازت إنجي كيوان على لقب “شمس الدراما المصرية” عن جدارة، بعد أن أسرت الجمهور بحضورها الطاغي وطاقة فنية متجددة تنبع من صدق الأداء وتلقائيته، حيث لا تمر على الشاشة مرور العابرين، بل تترك أثرا دراميا مميزا، كما تمتلك قدرة نادرة على التماهي مع الشخصيات، فتصنع منها كيانات حقيقية تنطق بالإحساس والواقعية، ولا تكرر نفسها، بل ترفض الوقوف في منطقة آمنة، وتخوض كل تجربة جديدة بإصرار على التطور وتقديم وجه مختلف من موهبتها، لتؤكد أنها ليست مجرد وجه جميل، بل مشروع نجمة متكاملة من طراز خاص.

اليوم السابع