طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق.. لذيذة ومغذية

تهتم الأمهات بتقديم الوجبات الصحية والغنية بالخضراوات لأطفالها، وفى نفس الوقت تكون وجبات شهية ومفضلة لهم، لذلك نقدم طريقة عمل صينية كوسة بالسجق على طريقة الشيف الشربينى والذى قدمها في برنامج الشيف على قناة سفرة.

المقادير

– كوسة

– بصل

– ثوم

– كرات

– كرفس

– زعتر

– نعناع

– سجق

– فلفل ألوان

– فلفل حار

– زيت زيتون

– مكعب مرق

– ملح وفلفل

– بهارات

– طماطم مفرومة

– جوزة الطيب

– كمون

– أرز للتقديم

طريقة تحضير صينية كوسة بالسجق

– يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف مكعب مرق

– ثم يضاف كل البهارات والزعتر

– ثم يضاف السجق ويشوح جيدا مع المكونات

– ثم يضاف الفلفل الحار والطماطم والكوسة المقلية

– وتترك حتى تمتزج المكونات

– وينقل الخليط إلى بيركس ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

اليوم السابع