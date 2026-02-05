عسل جازان”.. وجهة بارزة لآلاف الزوار

استقطب معرض عسل جازان أكثر من 20 ألف زائر خلال ستة أيام ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026 بساحة المركز الحضاري في محافظة العيدابي، ليعكس مكانته كوجهة اقتصادية وسياحية بارزة، ويؤكد تنامي الإقبال على منتجات العسل والفعاليات المصاحبة في المنطقة.

وشهدت أركان العارضين ومنافذ البيع إقبالًا لافتًا من الزوار للاستفادة من منتجات العسل عالية الجودة والعروض المقدمة داخل خيمة العسل، إلى جانب حضور الفعاليات الثقافية والترفيهية والبرامج التدريبية المخصصة للنحالين.

وأوضح المدير التنفيذي للمعرض ونائب رئيس جمعية النحالين بجازان سليمان الغزواني أن المعرض نجح في تسويق العسل الذي تشتهر به المنطقة، والتعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وبيئتها الطبيعية الجاذبة لمربي النحل.

وأضاف أن المعرض يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمنتج المحلي وتشجيع النحالين على تطوير إنتاجهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم هذا القطاع الحيوي.

ويضم المعرض مشاركة 60 نحالًا يعرضون أكثر من 15 نوعًا من العسل، وسط أجواء عائلية وفعاليات متنوعة تشمل مسرحًا للأطفال وأنشطة ترفيهية مستوحاة من عالم النحل، إضافة إلى جوائز وهدايا للزوار، ما يمنح تجربة ثرية تعكس أهمية قطاع تربية النحل في حاضر المنطقة ومستقبلها

أخبار24