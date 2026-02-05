إياد نصار ومنة شلبي معا للمرة الـ 3 فى رمضان..من حارة اليهود لـ صحاب الأرض

يتعاون النجم إياد نصار مع النجمة منة شلبي في مسلسل صحاب الأرض المقرر عرضه خلال ماراثون دراما رمضان 2026، للمرة الثالثة والثانية دراميا، حيث تعاونا من قبل في مسلسل حارة اليهود، وبعدها في فيلم تراب الماس.

حارة اليهود

عرض مسلسل حارة اليهود عام 2015، ودارت أحداثه بداية من عام 1948 أثناء حرب فلسطين وتستمر حتى العدوان الثلاثي، وكيف كان شكل الحياة في حارة اليهود وسكانها وقتئذ والأنشطة التي كانوا يمارسونها، وتأثرهم بالأوضاع السياسية في البلاد، وشارك في بطولة العمل أيضا: ريهام عبد الغفور، هبة عبد الغني، أحمد حاتم، جميل راتب، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.

تراب الماس

أما فيلم تراب الماس عرض 2018، وشارك في بطولته أيضا: آسر ياسين، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، شيرين رضا، والعمل تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور الأحداث حول شاب يعمل في إحدى الصيدليات، ويعيش مع والده القعيد الذي كان يعمل مدرسًا للتاريخ، وفي يوم من اﻷيام يعود طه من عمله ليكتشف مقتل والده في ظروف غامضة، ومع الوقت يكتشف طه أسرار مظلمة لم يعلمها من قبل عن حياة والده.

مسلسل صحاب الأرض يتناول الوضع الإنساني لسكان غزة بعد حرب 7 أكتوبر، ويجسد إياد نصار من خلاله شخصية رجل فلسطيني يلهث لإنقاذ ابن شقيقه وسط أهوال القصف، وتجسد منة شلبي شخصية طبيبة مصرية تأتي مع قافلة الإنقاذ، وفي قلب الدمار تولد علاقات حب وأمل وضمير وتتقاطع قصة حب إنسانية من مأساة الحرب.

مسلسل صحاب الأرض بطولة إياد نصار، منة شلبي، الممثل الفلسطيني كامل الباشا، والممثل الفلسطيني العالمي آدم بكري، عصام السقا، وتارا عبود، سارة يوسف، ديانا رحمة، وباقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج الشركة المتحدة United Studio.

اليوم السابع