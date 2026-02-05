كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته دانية: كل سنة وأنت الأحلى والأهم

احتفل النجم كريم فهمي بعيد ميلاد زوجته دانية، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ووجه لها رسالة رومانسية، وعلق على الصور: “كل سنه وإنتي دايما الأحلى والأجمل والأهم.. بحبك”، وسط تفاعل كبير من الفنانين.

كريم فهمي في وتقابل حبيب

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمي في الدراما هو مسلسل وتقابل حبيب الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركه في البطولة كل من، ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، انجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

أما في السينما عرض له مؤخرا فيلم “هيبتا.. المناظرة الأخيرة”، وشاركه البطولة: منة شلبى، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

اليوم السابع