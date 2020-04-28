تعرف على فوائد حكومة قحت الاثني عشر من فرض الحظر الشامل





عايز تعرف الحكومة استفادت شنو من الحظر؟

*فوائد حكومة قحت الاثني عشر من فرض الحظر*

اولا : رفعت سعر العيشه من ١ جنيه الي ٢ جنيه ( وبعد ده مافي)

ثانيا : رفعت سعر جالون البنزين من ٢٨ جنيه الي ١٢٦ جنيه ( ولسه مامتوفر والناس واقفه صفوف)

ثالثا : رفعت سعر جالون الجاز من ٢٣ جنيه الي ١٠٣ جنيه ( وبالتالي كل شئ حيزيد بسبب زيادة الترحيل)

رابعا : رفعت سعر الادويه بنسبة ١٠٠٪ (وتلف سبعمية صيدلية ودواء مافي)

خامسا : خفضت الصرف علي التعليم وصلته ٠٪ (قفلت المدارس والجامعات وعطلت امتحان الشهادة السودانية لاول مرة في تاريخه)

سادسا : خفضت الصرف علي الصحة (بحجة كل الدعم موجه لمحاربة فيروس كورونا والمستشفيات مابتستقبل مرضي)

سابعا : خفضت الصرف علي الكهرباء ( وقفت القطاع الصناعي والحكومي والتجاري والزراعي وخلت السكني بس وبعد ده بتقطع)

ثامنا : حتدخل قوات الامم المتحده السودان (استعمار من غير ما زول يفتح خشمه)

تاسعا : شغلت الناس عن ضيق المعيشة وفشل الوضع الاقتصادي بوهم اعلامي واعلان ارقام ما مؤكد مدي صحتها او عدمه

عاشرا : خفضت المظهر الديني التعبدي للشعب السوداني خوفا من نقدها في المنبر الاول الذي يشكل الرأي عند السودانيين (صلاة الجماعة والجمعة والتراويح)

احد عشر : وقفت اي شكل من اشكال الاحتجاج والتظاهر ضد فشل الحكومة وغلاء الاسعار وانعدام السلع

اثنا عشر : شالت مساعدات مالية من المنظمات والدول الاجنبيه بحجة محاربة الكورون ( وبعد ده يقولوا ليك كمامات مافي)

لجان الكرامة-الصفحة الرسمية

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