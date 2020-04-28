تعرف على فوائد حكومة قحت الاثني عشر من فرض الحظر الشامل

عايز تعرف الحكومة استفادت شنو من الحظر؟
*فوائد حكومة قحت الاثني عشر من فرض الحظر*
اولا : رفعت سعر العيشه من ١ جنيه الي ٢ جنيه ( وبعد ده مافي)
ثانيا : رفعت سعر جالون البنزين من ٢٨ جنيه الي ١٢٦ جنيه ( ولسه مامتوفر والناس واقفه صفوف)
ثالثا : رفعت سعر جالون الجاز من ٢٣ جنيه الي ١٠٣ جنيه ( وبالتالي كل شئ حيزيد بسبب زيادة الترحيل)
رابعا : رفعت سعر الادويه بنسبة ١٠٠٪ (وتلف سبعمية صيدلية ودواء مافي)
خامسا : خفضت الصرف علي التعليم وصلته ٠٪ (قفلت المدارس والجامعات وعطلت امتحان الشهادة السودانية لاول مرة في تاريخه)
سادسا : خفضت الصرف علي الصحة (بحجة كل الدعم موجه لمحاربة فيروس كورونا والمستشفيات مابتستقبل مرضي)
سابعا : خفضت الصرف علي الكهرباء ( وقفت القطاع الصناعي والحكومي والتجاري والزراعي وخلت السكني بس وبعد ده بتقطع)
ثامنا : حتدخل قوات الامم المتحده السودان (استعمار من غير ما زول يفتح خشمه)
تاسعا : شغلت الناس عن ضيق المعيشة وفشل الوضع الاقتصادي بوهم اعلامي واعلان ارقام ما مؤكد مدي صحتها او عدمه
عاشرا : خفضت المظهر الديني التعبدي للشعب السوداني خوفا من نقدها في المنبر الاول الذي يشكل الرأي عند السودانيين (صلاة الجماعة والجمعة والتراويح)
احد عشر : وقفت اي شكل من اشكال الاحتجاج والتظاهر ضد فشل الحكومة وغلاء الاسعار وانعدام السلع
اثنا عشر : شالت مساعدات مالية من المنظمات والدول الاجنبيه بحجة محاربة الكورون ( وبعد ده يقولوا ليك كمامات مافي)
لجان الكرامة-الصفحة الرسمية