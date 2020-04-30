طبيبة تحكي عن وضع كارثي للمستشفيات وتكشف تفاصيل الاعتداء عليها من مرافق في امدرمان





لم اكن اعلم انه حان دوري اليوم في سلسلة الاعتداءات علي الاطباء

ويؤسفني ان اخبركم بما حدث في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد

شخصي الضعيف د/نسيبة محمد ، نائب اخصائي الجراحة العامة بمستشفى ام درمان التعليمي

اليوم29/4/2020 عند الساعة الثالثة وربع ،خرجت من سكني للمستشفى ، اذ لدي مريض قد اجريت له جراحة في البطن قبل يومين واتيت لكي اغير له الجرح(نسبة لعدم وجود تمريض) واكتب له كرت الخروج ، وبعد ان مريت عليه وجدا انه لا يوجد ادوات غيار جرح ولا شاش ولا قلوفزات في العنبر فكتبتهم للمرافق في روشتة وذهبت لكي انتظره في مكتب التمريض ، جلست واذا بمرافق مريض لا اعرفه ولا اعرف مريضه يدخل ويقول لي(تعالي فكي لينا الدم انتهي)

جاوبت : انا م شغالة هنا وم لابسة قلوفزات ،ما بقدر افكو

رد المرافق: انتي مش دكتورة ودا شغلكم م تجي تفكيه(بنهرة)،انا وصفو لي المكتب دا وجيتكم.

رديت : دا مكتب تمريض ودا شغل ممرضين وانا زاتي عايزاهم وم لقيتهم ، ولو الدم انتهي وصفت ليه يقفلو من وين ويفتش الممرضين.

رد المرافق : انتو الدكاترة ديل الايام دي بقيتو قليلين ادب وما شايفين شغلكم وم عندكم انسانية(كان واقفا في نص المسافة بين الباب وطربيزة التمريض التي اجلس خلفها)

رديت ليه : لو عندك مشكلة امشي المدير الطبي

ورجعت اكتب في كرت المريض ، انتظر المرافق لحظات وقال لي انا بتكلم معاكي ،قومي فكي الدم دا

رديت : كلامي واضح، انا م بفكو

رد المرافق : انتي مرة ( امراة) بتردي علي يا مامربية وحتفكي الدم دا ورجليك فوق راسك وطوالي جا علي

اولا جرا الشنطة قطع جزء منها ومسكني من يدي وضربني كفين وبقى يضرب فيني في رقبتي وراسي وبقيت بدافع وببعدو مني فقام مسك يديني الاتنين ، لانو في المكتب ما كان في زول ،بعد صرخت وصرخت جو رجال وفكوه مني

والله العظيم في حياتي لم يهينني احد مثل هذا ولم يمد ابي يده لي مثل مافعل هذا المرافق.

قلت له (خليك راجل وم تشرد)

ذهبت واخطرت وحضرو معي افراد من أمن مستشفى ام درمان وحجز عندهم

وذهبنا انا ودكتورة سارة(نائب المدير العام ) واتنين من مشرفين الامن بالمستشفي لفتح البلاغ

تم فتح البلاغ عندالساعة السابعة والنصف ليلا

وبكل برود احضر المتهم اجاويد للصلح وقال الموضوع بسيط شديد وانا م فاهم في شغلكم دا

ثم اعادها وهو في القسم يادكتورة الموضوع دا بسيط و خلاص قلنا انتهي !

سيظل المرافقين يعتدون علينا هكذا ،لطالما ليس هنالك رادع ولا قانون ينص علي حمايتنا ،الكل يعلم جيدا انه عندما يهان ويضرب طبيب ،ستمر الحادثة مرور الكرام ك غيرها

الجيش لكي يحارب يحتاج لي عتاد ودافع نفسي يا د.اكرم

اسفة جدا للاطالة

د/نسيبة محمد

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