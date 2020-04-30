المواطن السوداني يملك الحق في أنه يرجع لبلده لكننا في زمن حكم العملاء والخونة





اكرم بيقول العالقين ما بنجيبهم .. بالفم المليان ..

المواطن السوداني يملك الحق في أنه يرجع لبلده .. خصوصآ لو كان زيارة ..

مسؤوليتك كحكومة تجلي مواطنينك .. وتحجرهم حتى تتأكد من أنهم بخير .. ولو كانوا محتاجين لعلاج تعالجهم ..

بديهيات .. والله بديهيات .. ولكننا في زمن حكم العملاء والخونة ..

العالم العربي كله يضحك على تصريحات وزير الأعلام ..

ما الذي يدفع وزير ليخرج و يهين شعبه بهذه الطريقة .. وأمام العالم كله ؟!

وأن كنت تهين شعبك فمن أين تستمد ثباتك ؟. الخارج اليس كذلك ؟!

عبد الرحمن عمسيب

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