سودانير تمتلك طائرة واحدة للسفريات المتوسطة مقابل 1500 موظف.. ستبرك ويصبح الجميع بلا عمل





القرار الذي سيقصم ظهر سودانير..اجاز مجلس الوزراء توصية لجنة المفصولين باعادة اكثر من الف لسودانير..

القرار يعني ان تصبح عمالة سودانير قرابة الفي شخص..

مؤكد من حق هؤلاء اعادتهم لوظائفهم…او ايجاد حلول لوضعهم…بس خلونا نعاين للقرار بنظرة عملية بحتة للقرار نجد ان مقاييس عمل شركات النقل الجوي ان تشغيل اي طائرة يحتاج لخمسة وسبعين شخص…نقول لظروف بلادنا وتوفير الفرص نرفعها لمية وخمسين …ودا كان الوضع في سودانير.. بس حاليا سودانير تمتلك طائرة واحدة للسفريات المتوسطة..فهل يعقل ان تستحمل هذه الطائرة عبء 1500 موظف…ام ان سودانير ستبرك ويصبح الجميع بلا عمل..واتوقع ان يستقيل مدير سودانير ياسر تيمو لان القرار يعني استحالة تشغيلها

عموما نحن شعب نحب مقولة

يافيها يا اطفيها

Ali Mirghani

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