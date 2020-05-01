



اسم المريض: السودان.

العمر: ٦٧ سنة.

الجنسية: مجهول النسب مرةً عربي وتارةً افريقي وتارةً خاطف لونين.

التشخيص يعاني من:

١/ إلتهابات في مفاصل السعادة.

٢/ ماء أسود في عين الأمل.

٣/ انسداد في شرايين الوعي.

٤/ ارتفاع حاد في هرمونات الفساد.

٥/ تراكم شديد لصديد الكراهية والأحقاد.

٦/ سعار في شتيمة الآخر وإقصاءه.

٧/ عقم كامل في ولادة أي حلول وطنية وفشل التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب واختفاء قناة فالوب وخط هيثرو.

٨/ تهتك كامل في الحجاب الحاجز للقيم والمبادئ.

٩/ غرغرينا في كل أطرافه وبتر بعضها بالفعل وتوقع مزيد من البتر قريباً.

١٠/ نزيف مزمن في الرصيد الأخلاقي لأحزابه منذ ولادته مع فشل ستة عمليات أجريت له بعضها طويلة في السلاح الطبي وبعضها قصيرة في مستشفيات مدنية.

العلاج : أكسجين إذا شعر بالإختناق مع مواصلة الإحتضار الطويل فوق العنقريب.

لؤي المستشار

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