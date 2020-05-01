اسم المريض: السودان.
العمر: ٦٧ سنة.
الجنسية: مجهول النسب مرةً عربي وتارةً افريقي وتارةً خاطف لونين.
التشخيص يعاني من:
١/ إلتهابات في مفاصل السعادة.
٢/ ماء أسود في عين الأمل.
٣/ انسداد في شرايين الوعي.
٤/ ارتفاع حاد في هرمونات الفساد.
٥/ تراكم شديد لصديد الكراهية والأحقاد.
٦/ سعار في شتيمة الآخر وإقصاءه.
٧/ عقم كامل في ولادة أي حلول وطنية وفشل التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب واختفاء قناة فالوب وخط هيثرو.
٨/ تهتك كامل في الحجاب الحاجز للقيم والمبادئ.
٩/ غرغرينا في كل أطرافه وبتر بعضها بالفعل وتوقع مزيد من البتر قريباً.
١٠/ نزيف مزمن في الرصيد الأخلاقي لأحزابه منذ ولادته مع فشل ستة عمليات أجريت له بعضها طويلة في السلاح الطبي وبعضها قصيرة في مستشفيات مدنية.
العلاج : أكسجين إذا شعر بالإختناق مع مواصلة الإحتضار الطويل فوق العنقريب.
لؤي المستشار
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1 تعليق
٦٧ سنة نصيب الكيزان فيها ٤٥ سنة ١٥ مع نميرى و٣٠ مع المجرم المخلوع البشير يعنى انتم من اوصل السودان للمرض القاتل قاتل الله الكيزان ولعنهم فى الدنيا والاخرة